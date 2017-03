Mike Bird e l’inedito “Closer”: traduzione del testo e live video

Closer è uno dei brani inediti interpretati dal 24enne Mike Bird ad Amici 16, un bel pezzo pubblicato alla fine dello scorso gennaio, che si è fatto sentire nella classifica iTunes, come sta facendo adesso il nuovissimo pezzo battezzato We Are The Wild Ones.

Si tratta di un’orecchiabile canzone, nella quale Mike si rivolge alla dolce metà: egli avverte la sensazione che il sentimento che prova per lei, non sia più ricambiato, sente questa ragazza sempre più distante, il che gli porta ovviamente una certa depressione.

E’ più o meno questo il concept del brano, che potete ascoltare tramite il live video sul palco di Amici; la sua performance risale a fine gennaio.

A seguire trovate invece la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono Closer.

Loading...



Mike Bird – Closer testo (Download)

Questo sentimento è reciproco?

quando mi togli il fiato

Esiste una cura per questo dolore

che oggi chiamiamo nuovamente amore?

E sto lasciando che mi crescano i capelli

così non mi sentirò vecchio

ma il dolore se ne va in giro

come un lupo alla ricerca di nuova linfa

Link sponsorizzati









Ho il tuo nome tatuato su di me ma tu ne hai a tonnellate

ma quando mi guardo sul mio letto, vedo che il mio nome non c’è

attiro lacrime sul mio viso per ricordarmi che prima o poi dovrò piangere, piangere prima o poi

solo perché

un tempo eravamo più vicini

una volta eravamo più vicini

un tempo eravamo più vicini

più vicini di adesso

Eri seria o solo confusa quando mi hai chiesto il perdono

C’è una cosa che voglio dire: “mi amerai a dicembre come hai fatto a maggio?”

Stai cadendo man mano che cresciamo e riesco a sentire la chiamata, non ti permettere ad amare ragazzi (che non conosco)

un tempo eravamo più vicini

una volta eravamo più vicini

un tempo eravamo più vicini

più vicini di adesso

Closer – Mike Bird – Testo

Does this feeling flow both ways?

when you take my breath away

is there a cure for this pain

we now call love again?

And I’m letting my hair grow

so i’m not gonna feel old

but the pain is going around

like a wolf seaking for new blood

I got your name tattooed on me and you have tons of them

but when i look at you on my bed I see that my name is not there

I draw tears on my face to remind myself I gotta cry one day, cry one day

just because

we used to be closer

we used to be closer

we used to be closer

closer than this

Were you serious or just dazed when you asked me to forgive

There’s a thing that I wanna say will you love me in December as you did in May

You’re falling as we grow and I can hear the call, don’t you dare love boys (that I don’t know)

we used to be closer

we used to be closer

we used to be closer

closer than this

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi