Carl Brave – Fotografia feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra: audio e testo

In data odierna è uscito il nuovo nonché primo album solista di Carl Brave battezzato Notti Brave e sempre da oggi è in rotazione radiofonica nazionale il primo singolo estratto “Fotografia“, seconda traccia del progetto, indubbiamente una delle più interessanti, visto che vede due ospiti d’eccezione: il rapper Fabri Fibra e la cantautrice Francesca Michielin.

E’ a parer mio molto carino e radio friendly questo nuovo pezzo, scritto dagli interpreti e prodotto dallo stesso Carl Brave, che ha realizzato il sogno di incidere una canzone con uno dei suoi idoli di sempre: il quasi 42enne Fabrizio Tarducci, aka Fabri Fibra.

In questo pezzo, nel quale i cantanti hanno scritto le rispettive parti, l’interpretazione di Brave calza a pennello con i due ospiti che con il loro inconfondibile stile, colorano ulteriormente il brano, destinato a lasciare il segno nelle charts.

Per ascoltarlo cliccate sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole che lo compongono.

Fotografia testo – Carl Brave feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra (Download)

[Carl Brave]

Eh-eh, ehh, mhh





[Carl Brave]

Lei fa “M’ama non m’ama” con un quadrifoglio (eh)

Noi testardi come onde su uno scoglio (si)

E tu vieni ma poi non rimani mai (eh)

Eravamo querce, mo’ siamo bonsai (eh)

Ascolto il ticchettio di pioggia sul tettino (si)

In lontananza di sirene: “Ni-no, ni-no” (eh)

Allarme della cinta suona all’infinito

Una sigaretta affoga in un tombino (eh)

Tevere pare l’oceano

Noi che viviamo a notte fonda, al mare ci tuffiamo a bomba

Un mio amico che si apre, giuro che sarò una tomba

La chiamo un’altra volta, un’altra volta che mi informa

Su una rotonda Alberto Tomba [?] “Bella bro!”

In un Toyota tra i viandanti fai manovra (ehh, ehh)

Ma non si campa d’aria (ahh)

E non si torna indietro come ha fatto Mina

[Francesca Michielin]

Voglio un’ora d’aria ed una nuova serie

Fammi una foto e non vedere come viene

Ti dico “Ciao” sopra a un Ciao

Smezziamoci una margherita e usciamo a bere

Ho i tuoi occhi rossi in tasca sul rullino

Piango senza fare pezza in motorino

Ma tanto io e te, mai negativi, si

Usciamo fuori bene

Come una fotografia

Come una fotografia

Come una fotografia

Come una fotografia

[Fabri Fibra]

Esco di casa solo se ho cose da fare

Perché fuori perdo sempre il mio cellulare

Tengo sotto controllo il problema, è normale

So che dovrei cambiare sistema solare

Il mondo è pieno di hater e già lo sai

Sorridi in foto così li confonderai

Nessuno crede veramente in ciò che fai

Spero che Dio mi tenga lontano dai guai

Quanto stai bene con quella maglietta Fila

Ho preso un disco solo per la copertina

Mille messaggi, sempre la stessa faccina

Ma se non usi i social nessuno si fida (ah)

La moda è bella, ma ci rende tutti uguali

Chissenefrega, guarda ho preso questi occhiali

Restiamo qui a parlare d’arte e di film vari

Finchè Marte non ci separi

[Francesca Michielin]

Voglio un’ora d’aria ed una nuova serie

Fammi una foto e non vedere come viene

Ti dico “Ciao” sopra a un Ciao

Smezziamoci una margherita e usciamo a bere

Ho i tuoi occhi rossi in tasca sul rullino

Piango senza fare pezza in motorino

Ma tanto io e te, mai negativi, si

Che usciamo fuori bene

E se non me lo dici ti lancio un 3310

Come un sasso in un laghetto dentro la città

Andiamo al cinema all’aperto con il cuore un po’ scoperto

Come un Polaretto sciolto nella macchina

E mentre non mi guardi ti scatto una foto

E quando poi ti sposti ti do un bacio a vuoto

Nananana, nananana, naaa

[Francesca Michielin e Carl Brave]

Come una fotografia

Come una fotografia

Come una fotografia

Come una fotografia

[Francesca Michielin]

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Fotografia