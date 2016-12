BRUNORI SAS e il nuovo album “A casa tutto bene”: titoli delle canzoni e copertina

Il 20 gennaio 2017 esce il quarto album in carriera del cantautore cosentino Dario Brunori, meglio conosciuto come Brunori Sas. Il disco sarà disponibile nel formato CD, in vinile, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Il progetto, che arriverà a poco meno di tre anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica “Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi”, include un totale di dodici nuove canzoni, tra le quali spicca l’ottimo primo singolo estratto battezzato La Verità, firmato dallo stesso Brunori ed in rotazione radiofonica dallo scorso 12 dicembre. Riferendosi al videoclip che accompagna la canzone, l’artista ha detto che il bambino presente nel filmato, è suo nipote Brunino “che ha recitato da attore consumato chiedendo in cambio: un calendario della Juve, un gelato alla nocciola, 12 pacchetti di figurine, il Risiko grande, una maschera da sub, ed euro 55 (non so perché proprio 55) per un fantomatico viaggio in Brasile. Gli ho dato solo figurine e gelato, dicendogli che al resto ci pensava Babbo Natale…ma alla luce del finale la vedo dura“.

Le restanti undici tracks, sono invece tutte da scoprire ed ascoltare, cosa che immagino, i sempre più numerosi supporters del cantautore non vedranno l’ora di fare.

La copertina di di “A casa tutto bene” è stata realizzata da Tycho Creative Studio. Riguardo la cover il cantante ha detto “Per la prima volta ho optato per una cover grafica e non fotografica, perché mi sembrava troppo comodo puntare tutto sulla mia bella presenza, capacità di lavoro in squadra, patente B e automunito“.

Appena dopo la cover, trovate i titoli di tutte le canzoni incluse in questa nuova uscita discografica, ma prima di concludere, volevo ricordarvi che a fine febbraio, Dario inizierà il suo “A casa tutto bene tour” che porterà l’artista, accompagnato dalla sua storica band composta da Simona Marrazzo (cori, synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte, synth), Stefano Amato (basso, violoncello, mandolini), Mirko Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth) e Massimo Palermo (batteria, percussioni), ad esibirsi nei principali club italiani, con uno show rinnovato nel repertorio e nell’allestimento. Per il calendario completo ed i biglietti, vi rimando su TicketOne.

Tracklist A casa tutto bene – Brunori Sas album

La verità 5:02 L’uomo nero 4:27 Canzone contro la paura 3:42 Lamezia Milano 3:52 Colpo di pistola 5:01 La vita liquida 3:26 Diego e io 4:15 Sabato bestiale 3:42 Don Abbondio 3:54 Il costume da torero 2:22 Secondo me 4:42 La vita pensata 2:41













