Björk – The Gate: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Il prossimo novembre dovrebbe uscire il nono album in studio della cantautrice islandese Björk battezzato Utopia e The Gate, è il titolo del primo singolo estratto, uscito in digitale il 15 settembre, mentre una settimana più tardi sarà anche disponibile il vinile.

A poco meno di due anni dall’ultima fortunata fatica discografica Vulnicura, l’artista classe 1965 torna alla ribalta con questa canzone d’amore, scritta e prodotta dall’interprete insieme ad Arca.





The Gate, uno dei pezzi più tranquilli e lenti di Bjork, apre quindi il cancello al mondo dell’Utopia, al cui interno saranno presenti le seguenti confermate tre tracce: “Allow”, “Loss” e “Features Creatures”.

In attesa del video ufficiale diretto dal collaboratore di vecchia data Andrew Thomas Huang, che sarà reso disponibile in anteprima sul sito nowness il prossimo 18 settembre, vi lascio all’audio della canzone a cui potete accedere cliccando sulla cover in basso.

Qui di seguito trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

The Gate – Björk – Traduzione (Download – Vinile)

[Strofa 1]

La mia ferita al petto guarita

Trasformata in un cancello

Da dove ricevo l’amore

Da dove do l’amore

[Ritornello 1]

E io ci tengo te, mi preoccupo per te

Tengo a te, mi preoccupo per te

Tengo a te, mi preoccupo per te

Tengo a te, mi preoccupo per te

[Strofa 2]

Diviso in molte parti

Fasci di luce si trasformano in prismi

Che si ricongiungeranno

[Ritornello 2]

Se ci terrai a me, se ti preoccuperai per me

Se ci terrai a me, se ti preoccuperai per me

Terrai a me,

E allora mi prenderò cura di te, cura di te

Io ci tengo a te, ci tengo a te

Io ci tengo a te, ci tengo a te

Ci tengo a te, ci tengo a te

[Strofa 3]

Non sono sempre stata così bisognosa

Solo più a pezzi del normale

Orgogliosa dell’autosufficienza

La mia sagoma è ovale

È un cancello

[Ritornello 3]

Posso prendermi cura di te, prendermi cura di te da

Posso prendermi cura di te, prendermi cura di te

Io ci tengo a te, ci tengo a te

Io ci tengo a te, ci tengo a te

Io ci tengo a te, ci tengo a te

Ci tieni a me, mi vuoi bene

Tengo a te

Björk – The Gate testo

[Verse 1]

My healed chest wound

Transformed into a gate

Where I receive love from

Where I give love from

[Chorus 1]

And I care for you, care for you

I care for you, care for you

Care for you, care for you

I care for you, care for you

[Verse 2]

Split into many parts

Splattered light beams into prisms

That will reunite

[Chorus 2]

If you care for me, care for me

If you care for me, care for me

Care for me, care for me

And then I’ll care for you, care for you

I care for you, care for you

I care for you, care for you

Care for you, care for you

[Verse 3]

Didn’t used to be so needy

Just more broken than normal

Proud self-sufficiency

My silhouette is oval

It is a gate

[Chorus 3]

I can care for you, care for you from

I can care for you, care for you

I care for you, care for you

I care for you, care for you

I care for you, care for you

You care for me, care for me

Care for you

















