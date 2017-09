Biagio Antonacci – a novembre esce il nuovo album Dediche e Manie: info, tracklist ufficiale e prime date del tour

I fans di Biagio Antonacci si segnino la data “10 novembre 2017”, perché quel giorno il cantautore lombardo pubblicherà il quattordicesimo album in studio battezzato Dediche E Parole.

Il progetto arriva a poco più di tre anni e mezzo dal multiplatino L’Amore Comporta ed includerà un totale di tredici tracce inedite.





Tra le canzoni in scaletta spicca il primo singolo estratto In mezzo al mondo, il cui audio e video sono disponibili da venerdì 29 settembre, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche.

Il brano è a mio parere un degno antipasto di ciò che sarà quest’atteso disco, attualmente in pre-order nel solo formato digitale. Per prenotare il CD e il vinile, bisognerà purtroppo ancora attendere.

Gli ospiti nel progetto sono il rapper Giuseppe Bockarie Consoli, in arte Laioung e il cantante e polistrumentista siciliano Mario Incudine.

Prima di passare ai titoli delle canzoni in scaletta, volevo annunciarvi che il prossimo 12 dicembre, prenderà il via da Jesolo la tournée di Antonacci. Per accedere al calendario completo ed eventualmente acquistare i biglietti vi rimando su TicketOne.

Tracklist Dediche e Manie – Biagio Antonacci album

(Audio CD – Vinile – Download)

Il migliore Mio fratello feat. Mario Incudine Sei nell’aria feat. Laioung Un bacio lungo come una canzone In mezzo al mondo Fortuna che ci sei Vorrei amarti anch’io L’addio che mancava Perché te ne vai Super Stanco L’appello dei popoli Annina piena di grazia













