Becky G e il nuovo singolo Mayores feat. Bad Bunny: video e traduzione del testo

Mayores è il titolo del nuovo singolo della cantante, autrice e rapper americana Becky G, pubblicato il 14 luglio 2017.

Quest’orecchiabile ed esplicita canzone, è stata incisa con la collaborazione del rapper Bad Bunny.

Nel brano, la giovane cantante di origini messicane dice di preferire gli uomini più grandi, mentre in contrapposizione, Bunny dice che, sebbene lui sia giovane, può ugualmente darle tante “soddisfazioni”.

E’ sinteticamente questo il concept del singolo, accompagnato da un video ufficiale che mostra una a dir poco seducente Becky.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano.

Becky G – Mayores traduzione (Download)

[Becky G]

Mi piace essere trattata come una damigella

Anche se questo me lo dimentico quando siamo a letto

Mi piace a dirmi la poetica (o “che mi si dicano le poesie”)

Sussurrarle di notte quando facciamo zozzerie

Mi piace il gentiluomo

Perché è interessante

Che sia un buon amico

Ma soprattutto fantastico a letto

Che importa se ha qualche anno in più?

A me piacciono le persone più grandi

I cosiddetti signori

Che ti aprono la porta

E ti regalano fiori

A me piacciono i più grandi

Che non mi entrano in bocca

I baci che vogliono darmi

E che mi facciano impazzire

Impazzire Oh oh oh oh oooh

Impazzire Oh oh oh oh oooh

[Bad Bunny]

Io non sono vecchio

Ma sono uno che conta

Se vuoi ti porto la colazione a letto

Come me non c’è nessuno

Un cavaliere di 21 anni

Sono pronto per tutte le tue follie

Sei sicura di volere un vecchio?

Ti prometto un milione di avventure

E a letto io duro, i vecchi non durano

Sono attivo 24/7

Con me non servono i giocattoli

Comunque ne ho uno nuovo e nella confezione

Ma se li preferisci usati allora vai con qualcun altro

[Becky G]

A me piacciono le persone più grandi

I cosiddetti signori

Che ti aprono la porta

E ti regalano fiori

A me piacciono i più grandi

Che non mi entrano in bocca

I baci che vogliono darmi

E che mi facciano impazzire

Impazzire Oh oh oh oh oooh

Impazzire Oh oh oh oh oooh

Non voglio uno spasimante

Che non sappia nulla

Preferisco un tipo all’altezza (x2)

A me piacciono, mi piacciono le persone più grandi

I cosiddetti signori

Che ti aprono la porta

E ti regalano fiori

A me piacciono i più grandi

Che non mi entrano in bocca

I baci che vogliono darmi

E che mi facciano impazzire

Impazzire Oh oh oh oh oooh

Impazzire Oh oh oh oh oooh

Impazzire Oh oh oh oh oooh

Impazzire Oh oh oh oh oooh

Mayores – Becky G – Testo

[Becky G]

A mí me gusta que me traten como dama

Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama

A mí me gusta que me digan poesía

Al oído por la noche cuando hacemos groserías

Me gusta un caballero

Que sea interesante

Que sea un buen amigo

Pero más un buen amante

¿Qué importa unos años de más?

A mí me gustan mayores

De esos que llaman señores

De los que te abren la puerta

Y te mandan flores

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Loca Oh oh oh oh oooh

Loca Oh oh oh oh oooh

[Bad Bunny]

Yo no soy viejo

Pero tengo la cuenta como uno

Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno

Como yo ninguno

Un caballero con 21

Yo estoy puesto pa’ toa tus locura’

Que tú quiere un viejo ¿está segura?

Yo te prometo un millón de aventura

Y en la cama te duro lo que él no dura

Yo estoy activo 24/7

Conmigo no hacen falta lo juguetes

Yo todavía nuevo de paquete

Pero si te gustan usao’ pues con otro vete

[Becky G]

A mí me gustan mayores

De esos que llaman señores

De los que te abren la puerta

Y te mandan flores

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Loca Oh oh oh oh oooh

Loca Oh oh oh oh oooh

Yo no quiero un niño

Que no sepa nada

Prefiero un tipo que me de la talla (x2)

A mí me gustan – me gustan mayores

De esos que llaman señores

De los que te abren la puerta

Y te mandan flores

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Loca Oh oh oh oh oooh

Loca Oh oh oh oh oooh

Loca Oh oh oh oh oooh

Loca Oh oh oh oh oooh

















