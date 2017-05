Bea Miller: guarda il video di I can’t breathe + testo e traduzione

La giovane cantautrice britannica Bea Miller ha rilasciato il video che accompagna la terza ed ultima track racchiusa nel secondo EP in carriera Chapter One: Blue, uscito il 24 febbraio scorso.

Ricordo che in seguito, verranno pubblicati ulteriori due extended play, quali Chapter Two: Red e Chapter Three: Yellow. L’uscita del secondo capitolo era in programma per il 5 maggio, ma al momento non è ancora stato pubblicato. Ricordo anche che i mini progetti saranno seguiti dal secondo studio album, che dovrebbe vedere la luce a novembre. Al suo interno saranno presenti tutte le canzoni dei tre EP più 3 nuovi pezzi.





I can’t breathe è una struggente ballata, che racconta il non buono stato d’animo della protagonista, che soffre non poco, che è in preda alla depressione, che vorrebbe tornare ai tempi in cui stava bene.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, coscritta dall’interprete insieme a Julia Michaels e James Wong, il cui semplice filmato è visionabile su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Bea Miller – I can’t breathe traduzione (Download)

[Verso 1]

Qualcuno mi porti un martello

Voglio rompere tutti gli orologi e gli specchi

E tornare ad un periodo in cui le cose erano diverse

Un periodo in cui non mi sentivo come se mi mancasse qualcosa

Ora il mio corpo e la mente sono così distanti (o “staccati”)

Non so come fuggire da questa prigione

Link sponsorizzati









[Pre-Ritornello 1]

Come posso aprire la mente a nuovi orizzonti?

[Ritornello]

Perché non riesco a respirare

Mi manca l’aria

Non riesco a respirare

Non riesco a respirare

Non riesco a respirare

Ooh, ooh, ooh

Non riesco a respirare

[Verso 2]

Come posso vivere alla giornata

Quando non sento mai i miei pensieri come se fossero i miei e

Non so come ammettere che sono finita

[Pre-Ritornello 2]

Come posso cavarmela?

[Ritornello]

Perché non riesco a respirare

Mi manca l’aria

Non riesco a respirare

Non riesco a respirare

Non riesco a respirare

Ooh, ooh, ooh

Non riesco a respirare

[Conclusione]

Non riesco a respirare

Non riesco a respirare

Non riesco a respirare

Non riesco a respirare

Powered by NuoveCanzoni.com

I can’t breathe – Bea Miller – Testo

[Verse 1]

Somebody get me a hammer

Wanna break all the clocks and the mirrors

And go back to a time that was different

A time when I didn’t feel like there was something missing

Now my body and mind are so distant

Don’t know how to escape from this prison

[Pre-Chorus 1]

How can I free my mind?

[Chorus]

Cause I can’t breathe

I can’t breathe

I can’t breathe

I can’t breathe

I can’t breathe

Ooh, ooh, ooh

I can’t breathe

[Verse 2]

How can I live in the moment

When my thoughts never feel like my own and

Don’t know how to admit that I’m broke

[Pre-Chorus 2]

How can I be alright?

[Chorus]

Cause I can’t breathe

I can’t breathe

I can’t breathe

I can’t breathe

I can’t breathe

Ooh, ooh, ooh

I can’t breathe

[Outro]

I can’t breathe

I can’t breathe

I can’t breathe

I can’t breathe

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi