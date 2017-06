Arcade Fire: guarda il video del nuovo brano Creature Comfort (con traduzione del testo)

A meno di due settimane di distanza dal nuovo singolo Everything Now, gli Arcade Fire hanno rilasciato il secondo singolo estratto dal quinto album in studio che si intitola proprio Everything Now, atteso progetto disponibile in pre-order nel formato CD, in vinile e digitale, che vedrà la luce il prossimo 28 luglio.

Il disco è stato prodotto dal gruppo con la collaborazione di Markus Dravs, Thomas Bangalter, Steve Mackey e Geoff Barrow e racchiuderà 13 inediti.





Il 16 giugno la indie rock band canadese composta da Win Butler, Régine Chassagne, William Butler, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury e Jeremy Gara ha reso disponibile il nuovo brano Creature Comfort, un bel pezzo scritto e prodotto dal gruppo, con la collaborazione di Geoff Barrow e Steve Mackey.

Creature Comfort (che sta ad indicare un qualcosa che rende una persona più felice e a suo agio) parla di suicidio, quel terribile atto che ormai tanti giovani pensano di compiere, credendo di fuggire dalle difficoltà della vita e sperando che togliersi la vita sia indolore. La band vuole trasmettere il messaggio che, non è con il suicidio che si risolvono i problemi…

La canzone è accompagnata dal video ufficiale diretto da Tarik Mikou, che è possibile vedere su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Creature Comfort – Arcade Fire – Traduzione (Download)

[Strofa 1: Win Butler]

Alcuni ragazzi odiano se stessi

Passano la vita odiando i loro padri

Alcune ragazze odiano i loro corpi

Stanno davanti lo specchio ad aspettare un giudizio

[Pre-Ritornello: Win Butler]

Dicendo “Dio fammi diventare famosa”

Se non puoi proprio fallo senza dolore

Basta che sia indolore

[Strofa 2: Win Butler]

Suicidio assistito

Sogna sempre di morire

Mi ha detto che ci è andata vicina

Ha riempito la vasca da bagno e ha messo il nostro primo disco

[Pre-Ritornello: Win Butler + Régine Chassagne]

Dicendo “Dio fammi diventare famosa”

Se non puoi proprio fallo senza dolore

Basta che sia indolore

[Ritornello: Win Butler + Régine Chassagne]

Continua senza sosta, non so cosa voglio

Ancora e ancora, non so se lo voglio

Avanti e avanti, non so cosa voglio

Di continuo, non so se lo voglio

(Senza sosta, non so cosa voglio)

(Di continuo, non so se lo voglio)

(Senza sosta, non so cosa voglio)

(Di continuo, non so se lo voglio)

[Strofa 3: Win Butler + Régine Chassagne]

Alcune ragazze odiano se stesse

Si nascondono sotto le copertine con i sonniferi e

Alcune ragazze si tagliano (o “si fanno del male”)

Stanno davanti lo specchio ad aspettare un giudizio

Alcuni ragazzi ottengono troppo, troppo amore, troppo tocco (o “contatto”)

Alcuni ragazzi fanno invece la fame

Stanno davanti lo specchio ad aspettare un giudizio

[Ponte 1: Win Butler]

I piccoli piaceri lo rendono indolore*

Seppelliscimi senza soldi e senza nome

Nato in una miniera di diamanti

Sono tutte intorno a te ma non riesci a vederle

Nato in una miniera di diamanti

Sono tutte intorno a te ma non riesci a toccarle

[Pre-Ritornello: Win Butler]

Dicono “Dio fammi diventare famosa”

Se non puoi proprio fallo senza dolore

Basta che sia indolore

[Ponte 2: Win Butler]

Non è indolore

Era una mia amica, una mia amica

E non siamo senza nome, oh

[Ritornello: Win Butler + Régine Chassagne]

Continua senza sosta, non so cosa voglio

Ancora e ancora, non so se lo voglio

Avanti e avanti, non so cosa voglio

Di continuo, non so se lo voglio

(Senza sosta, non so cosa voglio)

(Di continuo, non so se lo voglio)

(Senza sosta, non so cosa voglio)

Beh, se non sei sicuro, la prudenza non è mai troppa (o “meglio prevenire che curare”)

[Post-Ritornello: Win Butler + Régine Chassagne]

I piccoli piaceri, lo rendono indolore

I piccoli piaceri, lo rendono indolore

[Strofa 4: Win Butler]

Siamo le ossa sotto i piedi

La bugia innocente del benessere americano

Vogliamo ballare ma non riusciamo a sentire il ritmo

Sono un bugiardo, non dubito della mia sincerità

[Post-Ritornello: Win Butler]

Basta renderlo indolore

I piccoli piaceri, lo rendono indolore

[Conclusione: Win Butler + Régine Chassagne]

Na-na-na-na na-na-na

Na-na-na-na na-na-na

(Na-na-na-na na-na-na)

(Na-na-na-na na-na-na)

I piccoli piaceri, lo rendono indolore

* “Creature comforts” sono le cose fondamentali che rendono la vita piacevole e riducono la sofferenza.. Gli Arcade Fire trasformano ironicamente questa espressione, riferendosi all’atto del suicidio come una “Creature comforts” che libera una persona dal dolore di vivere in questo mondo, con la speranza che il suicidio sia una fuga indolore.

Arcade Fire – Creature Comfort testo

[Verse 1: Win Butler]

Some boys hate themselves

Spend their lives resenting their fathers

Some girls hate their bodies

Stand in the mirror and wait for the feedback

[Pre-Chorus: Win Butler]

Saying God, make me famous

If you can’t just make it painless

Just make it painless

[Verse 2: Win Butler]

Assisted suicide

She dreams about dying all the time

She told me she came so close

Filled up the bathtub and put on our first record

[Pre-Chorus: Win Butler + Régine Chassagne]

Saying God, make me famous

If you can’t just make it painless

Just make it painless

[Chorus: Win Butler + Régine Chassagne]

It goes on and on, I don’t know what I want

On and on, I don’t know if I want it

On and on, I don’t know what I want

On and on, I don’t know if I want it

(On and on I don’t know what I want)

(On and on I don’t know if I want it)

(On and on I don’t know what I want)

(On and on I don’t know if I want it)

[Verse 3: Win Butler + Régine Chassagne]

Some girls hate themselves

Hide under the covers with sleeping pills and

Some girls cut themselves

Stand in the mirror and wait for the feedback

Some boys get too much, too much love, too much touch

Some boys starve themselves

Stand in the mirror and wait for the feedback

[Bridge 1: Win Butler]

Creature comfort makes it painless

Bury me penniless and nameless

Born in a diamond mine

It’s all around you but you can’t see it

Born in a diamond mine

It’s all around you but you can’t touch it

[Pre-Chorus: Win Butler]

Saying God, make me famous

If you can’t just make it painless

Just make it painless

[Bridge 2: Win Butler]

It’s not painless

She was a friend of mine, a friend of mine

And we’re not nameless, oh

[Chorus: Win Butler + Régine Chassagne]

It goes on and on, I don’t know what I want

On and on, I don’t know if I want it

On and on, I don’t know what I want

On and on, I don’t know if I want it

(On and on I don’t know what I want)

(On and on I don’t know if I want it)

(On and on I don’t know what I want)

Well if you’re not sure, better safe than sorry

[Post-Chorus: Win Butler + Régine Chassagne]

Creature comfort, make it painless

Creature comfort, make it painless

[Verse 4: Win Butler]

We’re the bones under your feet

The white lie of American prosperity

We wanna dance but we can’t feel the beat

I’m a liar, don’t doubt my sincerity

[Post-Chorus: Win Butler]

Just make it painless

Creature comfort, make it painless

[Outro: Win Butler + Régine Chassagne]

Na-na-na-na na-na-na

Na-na-na-na na-na-na

(Na-na-na-na na-na-na)

(Na-na-na-na na-na-na)

Creature comfort, make it painless

















