Anitta – Indecente: guarda il video del nuovo singolo (testo e traduzione)

Si intitola Indecente il nuovo singolo della cantante brasiliana Anitta, pubblicato il 26 marzo 2018 via Warner Music Brasil.

Il brano è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Justin Quiles, Luyo DVLP e Fuego, che è anche seconda voce.

Indecente è una gradevole canzone che mescola elementi del Brazilian Funk, Dance e R&B, in un ritmo morbido e lento ma ballabile.

Per quel che concerne il significato, la canzone ruota intorno a una donna che sa di avere un certo effetto sull’altro sesso. Lei si sente potente e dominante sugli uomini, che provando una certa attrazione nei suoi confronti, sono anche disposti ad essere sottomessi.

E’ questo il concept del brano, accompagnato dal video ufficiale che potete gustarvi nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine sottostante.

Indecente Traduzione (Download – Audio)

[Introduzione]

Uno sguardo ti tradisce

Un profumo che ti cattura

Tutto è a mio favore

Saranno i miei occhi da gatta

So che c’è qualcosa che ti lega a me

E vuoi farlo con me

[Pre-Ritornello]

Davanti alla gente

Mi rendi indecente

Quanto ricchi ci si sente

Nessuno te lo dice

[Ritornello]

Che sono veramente cattiva

Proprio cattiva

E a te piace la malvagità, si capisce

Sono proprio cattiva

Davvero cattiva

E a te piace la cattiveria, si capisce (-sce, -sce)

[Post-Ritornello]: Fuego]

Sei cattiva, cattiva, catt, cattiva, cattiva (jajaja)

Sei cattiva, cattiva, catt, cattiva, cattiva

Sei cattiva, cattiva, catt, cattiva, cattiva

Sei cattiva, cattiva e lo sono anche io

[Strofa 1]

Sono cattiva, davvero cattiva

Guardami in faccia

Se non sei concreto, è meglio che te ne vai

Non puoi restare nel mio letto, sono cattivo

Sono fatta così, perché non mi fido di nessuno (oh-uay)

si capisce che sei senzatetto (senzatetto)

Hai voglia di mettermi alla prova (senzatetto)

Vuoi cuocermi

[Pre-Ritornello]

Davanti alla gente (eh-ie-ie-ieh)

Mi rendi indecente (eh-ie-ie-ieh)

Quanto ricchi ci si sente (-te)

Nessuno te lo dice

[Ritornello]

Che sono veramente cattiva

Proprio cattiva

E a te piace la malvagità, si capisce

Sono proprio cattiva

Davvero cattiva

E a te piace la cattiveria, si capisce (-sce, -sce)

[Post-Ritornello]: Fuego]

Sei cattiva, cattiva, catt, cattiva, cattiva (jajaja)

Sei cattiva, cattiva, catt, cattiva, cattiva

Sei cattiva, cattiva, catt, cattiva, cattiva

Sei cattiva, cattiva e lo sono anche io





[Strofa 2: Anitta]

Ti piace il mio rossetto rosso come una rosa

Ad un tratto vuoi baciarmi direttamente in bocca

Sono cattiva, cattiva, cattiva, cattiva e anche matta

Ma nessuno me la tocca

[Ritornello]

Che sono veramente cattiva

Proprio cattiva

E a te piace la malvagità, si capisce

Sono proprio cattiva

Davvero cattiva

E a te piace la cattiveria, si capisce (-sce, -sce, -sce)

[Post-Ritornello]: Fuego]

Sei cattiva, cattiva, catt, cattiva, cattiva (jajaja)

Sei cattiva, cattiva, catt, cattiva, cattiva

Sei cattiva, cattiva, catt, cattiva, cattiva

Sei cattiva, cattiva e lo sono anche io