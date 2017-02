Lost Frequencies: ascolta All Or Nothing feat. Axel Ehnström (testo e traduzione)

Si intitola All Or Nothing il nuovo singolo del dj e produttore belga Lost Frequencies, estratto dal debut album Less Is More, pubblicato lo scorso 21 ottobre.

Il brano viene interpretato dall’emergente Axel Ehnström ed è in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 24 febbraio 2017.

Proprio mentre viene lanciato il nuovo singolo, il producer ha annunciato la sua partecipazione al #MemoriesTour 2017 dei The Chainsmokers, che si svolgerà dal 26 Maggio al 10 Giugno.

Dopo il successo dei precedenti singoli Are You with Me, Reality,Beautiful Life e What Is Love 2016, che solo nella penisola hanno conquistato ben sei Dischi di Platino, Felix De Laet, meglio conosciuto come Lost Frequencies ci propone questa canzone, che è possibile ascoltare cliccando sulla cover in basso.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

All Or Nothing traduzione – Lost Frequencies (Download)

[Verso 1]

Tutto o niente

Sai cosa stai facendo, ma il tempo passa

Fai del tuo meglio e sarai sulla strada giusta

E continua a avvicinarti, avvicinarti

Tutto o niente

Tutto è silenzioso e la testa è sudata

Qualcosa non è sicura, tranne la strada in cui ti stai dirigendo

Lo sai che si sta avvicinando, avvicinando

[Ritornello]

Se ti giochi tutto, hai molto da perdere, amico mio

Tutto o niente

Se dici “punto tutto”, non potrai più scegliere

Tutto o niente

[Verso 2]

Tutto o niente

Fai un passo avanti e saprai cosa (lei) sta cercando

Fai un profondo respiro prima di fare questo

Continua a avvicinarti, avvicinarti

[Ritornello]

Se ti giochi tutto, hai molto da perdere, amico mio

Tutto o niente

Se dici “punto tutto”, non potrai più scegliere

Tutto o niente

Tutto o niente

Se ti giochi tutto, hai molto da perdere, amico mio

Tutto o niente

Se dici “punto tutto”, non potrai più scegliere

Tutto o niente

Se ti giochi tutto, hai molto da perdere, amico mio

Tutto o niente

Se dici “punto tutto”, non potrai più scegliere

Tutto o niente

All Or Nothing testo – Lost Frequencies at. Axel Ehnström

[Verse 1]

All or nothing

You know what you’re doing, but the clock is ticking

Give it your best and then you’re onto something

And keeps on getting closer, closer

All or nothing

Everything’s silent and your head just sweating

Something not sure except the way you’re heading

You know it’s getting closer, closer

[Chorus]

If you go all in, you got a lot to lose, my friend

All or nothing

If you say “all in”, you don’t get to choose again

All or nothing

[Verse 2]

All or nothing

Take a step forward and you know she’s looking

Take a deep breath before you make it happen

Keeps on getting closer, closer

[Chorus]

If you go all in, you got a lot to lose, my friend

All or nothing

If you say “all in”, you don’t get to choose again

All or nothing

All or nothing

If you go all in, you got a lot to lose, my friend

All or nothing

If you say “all in”, you don’t get to choose again

All or nothing

If you go all in, you got a lot to lose, my friend

All or nothing

If you say “all in”, you don’t get to choose again

All or nothing

















