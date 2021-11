X Factor 2021, le assegnazioni per il quarto live | VIDEO

I coach di X Factor 2021 hanno assegnato i brani per il quarto live. Ecco di seguito le canzoni che i concorrenti dovranno interpretare.

X Factor è la versione italiana del talent show musicale britannico The X Factor. Le prime quattro edizioni sono andate in onda in Rai con la conduzione di Francesco Facchinetti mentre le altre sono state messe in onda su Sky e condotte da Alessandro Cattellan che ha passato il testimone da questa edizione all’attore Ludovico Tersigni.

Il talent prevede delle squadre tante quanto i coach, che abbiano al loro interno dei cantanti scelti durante la fase dei casting, che devono scontrarsi in battaglie canore e a fine di ogni puntata live, i cantanti meno votati devono presentarsi davanti tutti i giudici che decideranno chi far passare e chi eliminare oppure di lasciare tutto in mano al pubblico che decreterà le loro sorti col televoto.

X Factor 2021: le canzoni del quarto live

Durante le selezioni per poter accedere alle seguenti fasi bisogna ricevere la maggioranza di si e successivamente presentarsi alle altre fasi dove alla fine verranno scelti i concorrenti che entreranno a far parte delle squadre dei rispettivi coach.

Fino la scorsa edizione c’erano delle categorie, Over, Under donne, Under uomini e gruppi, da quest’anno, invece, non ci sono più distinzioni.

Dal talent sono passati molti artisti che attualmente sono ai vertici delle classifiche e sono diventati dei veri e propri cantanti importanti per la musica italiana come: Giusy Ferreri, Noemi, Marco Mengoni, Michele Bravi, Nathalie, Lorenzo Fragola e infine i Maneskin.

Questi ultimi, nonostante si siano classificati al secondo posto dietro il vincitore Lorenzo Licitra, stanno ricevendo consensi a livello mondiale dopo la loro vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 che ha dato loro la possibilità di farsi conoscere prima a livello Europeo e poi anche in America.

Le assegnazioni dei coach

Attualmente a far parte della giuria di X Factor ci sono Manuel Agnelli, Hell Raton, Emma Marrone e Mika.

Per il quarto live le assegnazioni dei brani su cui i concorrenti devono esibirsi sono le seguenti:

Per il team di Manuel Agnelli:

Bengala Fire Evil (Interpol)

Erio London Calling (The Clash)

Mutonia Gigantic (Pixies)

Per il team di Hell Raton:

Baltimora Un uomo che ti ama (Lucio Battisti)

Versailles Cercami (Renato Zero)



Per il team di Emma:

Le Endrigo Malamente (Cap. 1: Augurio) (Rosalía)

gIANMARIA Stella di mare (Lucio Dalla)

Per il team di Mika:

Fellow Anche fragile (Elisa)

Nika Paris Dernière dance (Indila)



Mika ha anche dichiarato che all’inizio del live ci sarà una giostra dove i cantanti si esibiranno nel loro inedito e subito dopo ci sarà un primo eliminato.