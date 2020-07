Ardian Bujupi & Xhensila – Panorama: guarda il video e leggi il testo

Leggi il testo, guarda il video di Panorama, singolo del cantautore tedesco (nato in Kosovo) Ardian Bujupi e la bella Xhensila Myrtezaj, cantautrice e modella albanese classe 1993.

Dal 10 luglio 2020 è disponibile su Colunbia Records questa contagiosa canzone in albanese ma dal titolo in italiano, scritta dagli interpreti con la collaborazione di MUMA, con produzione di MB & Unleaded. Quello tra i due artisti, che all’inizio del filmato vediamo a bordo di una splendida Ferrari bianca, è un duetto veramente niente male.

Testo Panorama – Xhensila & Ardian Bujupi

[Intro]

Ardian, yo

Xhensila

[Ritornello]

Unë kam faje

Ti je shku edhe nuk e di ka je

E di që don ti me dale

Krejt ti dho veç me t’pas ty amante

E shoh krejt n’panorama-ama-ama

Krejt panorama

E shoh krejt panorama-ama-ama

Krejt panorama





[1a Strofa]

Tana ti plotësoj nuk janë veç fjalë (no)

Panorama view, unë e shoh der n’hanë

Ku jemi sot? Ku jena kon? (Hahaha)

Ey, all the way up si me dron (Brrah)

Zonin tem pe dëgjon

Jo vetëm n’radio po n’telefon, ey

Edhe n’beauty salon

Folin për mu nuk e di sa më don

Aman aman, tash e di që ti mirë e ke pas

Jeta krejt hallakama, tash jam nalt panorama

[Ritornello]

Unë kam faje

Ti je shku edhe nuk e di ka je (ayo)

E di që don ti me dale

Krejt ti dho veç me t’pas ty amante

E shoh krejt n’panorama-ama-ama

Krejt panorama

E shoh krejt panorama-ama-ama

Krejt panorama (Brr oh)

[2a Strofa: Xhensila Myrtezaj]

Po don me m’pas in tu cama

Duket pak si panorama

Policin e ke ti nga mbrapa

Je do djalë i keq i ke bo tana

Nuk don me m’pa ti me tjetërkon

Ata s’e dinë unë e jotja jam, ey

Ti po lun edhe pse po m’don

I just wanna be your number one, babe

Fati-fati-fatin e kena

Nuk kom me ni unë mo si ti, jo

Kanihere zihna e nuk shihna

Kamera na po bojna, po bojna

[Ritornello: Xhensila Myrtezaj]

E din që ke faje

Ti je shku edhe nuk e di ka je (ayo)

E di që don ti me dale

Krejt ti dho veç me t’pas ty amante

E shoh krejt n’panorama-ama-ama

Krejt panorama

E shoh krejt panorama-ama-ama

Krejt panorama

[Ponte: Ardian Bujupi, Xhensila Myrtezaj]

Hajde knejna (ey), nuk ja vlen ma (ey)

Kjo o cama, panorama (ey ey)

Hajde knejna (ey), nuk ja vlen ma (ey)

Kjo o cama, panorama (oh)

Hajde knejna (oh), nuk ja vlen ma (oh)

Kjo o cama, panorama (oh yeah yeah)

Hajde knejna (ah yeah), nuk ja vlen ma

Kjo o cama, panorama

[Ritornello: Ardian Bujupi, Ardian Bujupi & Xhensila Myrtezaj]

Unë kam faje

Ti je shku edhe nuk e di ka je (ayo)

E di që don ti me dale

Krejt ti dho veç me t’pas ty amante

E shoh krejt n’panorama-ama-ama

Krejt panorama

E shoh krejt panorama-ama-ama

Krejt panorama

[Outro]

Panorama, yeah yeah

Hmmhm