Tory Lanez – The Take feat. Chris Brown: ascolta e leggi il testo e la traduzione in italiano della canzone

Nella esplicita The Take, sesta traccia del quarto album in studio Chixtape 5, Tory Lanez campiona Take You Down, grande successo del 2007 di Chris Brown. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il bollente brano tratto dal quarto disco rilasciato a metà novembre 2019.

Il cantante e rapper canadese Daystar Peterson, aka Tory Lanez, è tornato a collaborare con l’artista statunitense sulle note di questa contagiosa canzone, incentrata esclusivamente sul sesso. Questa è stata complessivamente la settima collaborazione tra i due artisti, la terza solo nel 2019, dopo “Lurkin’” e “Tell Me How You Feel” di Brown.

Il testo sembra più un racconto a luci rosse, comunque il brano, scritto con la collaborazione di Harvey Mason Jr., Manesh Lad, Sergio Romero, My Guy Mars, Steven Russell, Play Picasso, Damon Thomas, Anthony Woart Woart Jr., Unoseason, Aaron Lobban e James Fauntleroy, è complessivamente gradevole e ben fatto.

Tory Lanez – The Take Testo

[Intro: Chris B.]

Take you down

What I’m about

Take you down

What I’m about

Take you down

I really wanna take you down

And show you what I’m about

Can I take you down?

Your body, body, oh

Your body, body up and down

[Verse 1: Tory L.]

I’m gonna put you in seven positions for seventy minutes, you get it, babe

You got a lot on your mind, and I wanna ease it up and lick it and slip it in

You do a light scream on that ice cream when I scoop it and dip it in

Unzippin’ the tight jeans and that feminine hygiene is magnificent

Tryna show you, girl, I’m different

I get to lickin’, and stickin’, and lickin’, and stickin’ it

‘Til the pussy get too wet and it’s drippin’

And splittin’ both them legs like dividends

If it ends up how I want it, then you’ll end up sittin’ all over my bottom lip, baby

The feelin’ of fuckin’ you, feelings all up in you

Make it hard for you to bottle ’em, baby

This dick is too big just to swallow it, baby

But still you do it like it’s Thanksgiving

And you gobblin’, gobblin’, gobblin’, gobblin’, baby

Like what’s a goon to a goblin, baby?

That pussy hotter than the summer June in Metropolis, baby

No hidin’ it, baby

She know what it is when I come around

Let me take you down

[Pre-Chorus: Chris Brown & (Tory L.)]

It ain’t my first time, but baby girl, let’s get it in, yeah (Let it’s get in, yeah)

Bump and grind, already know (Already know, oh)

I wanna take you down again (Take you down again)

Hit that rewind button, oh-oh (Oh-oh)

[Chorus: Chris Brown & Tory L.)]

Now let me take you down

Really wanna take you down, you down, you down (Ooh)

Take you down (I do), right now (Right now)

You know I know how (Oh-woah)

[Verse 2: Chris Brown]

Come put that shit all on top of me, baby

I’m the one they feelin’, so they copy me, baby

Got it copywritten, that’s my property, baby

And the way that she whip it, it’s drivin’ me crazy (Huh)

Think I’ve been hittin’ the lottery, baby

Buy you a Wraith, I’ma give you my safe

Put you in apartments, you parkin’ in places

Yeah, that’s the real-life Monopoly, baby

We got all night to get it right, babe

So let me play

We got our whole damn life, baby

So here we are, all alone in this room

Girl, you know what I came to do

Know you got me on your radio playin’, old school CB

It’s just me and you

[Pre-Chorus: Chris Brown & (Tory L.)]

It ain’t my first time, but baby girl, let’s get it in, yeah (Oh-woah, we don’t need)

Bump and grind, already know (You already know)

I wanna take you down again (Oh-woah)

Hit that rewind button, oh-oh





[Chorus: Chris Brown & Tory Lanez]

Now let me take you down

Really wanna take you down (I wanna take you down), you down, you down (Ooh)

Take you down, right now (Right now)

You know I know how (I know how), ooh

[Outro: Tory L.]

Ooh, yeah, love

I promise not to give it to nobody, babe (You know I)

And promise you won’t give it to nobody, babe (Know I)

And promise when you promise, keep them promises (Yeah, yeah)

I promise not to give it to nobody, babe (Ooh, woah)

And promise you won’t give it to nobody, babe (Oh)

And promise when you promise, keep them promises (Woah)

I promise not to give it to nobody, babe (If you feel me, let me hear you say)

I promise not to give it to nobody, babe (Yeah, yeah, yeah)

And promise you won’t give it to nobody, babe (Ooh)

And promise when you promise, keep them promises (Woah)

I promise not to give it to nobody, babe (Keep your promises)

I promise not to give it to nobody, babe

And promise you won’t give it to nobody, babe

And promise when you promise, keep them promises





The Take – Tory Lanez – Traduzione [Significato di alcune parti]

[Intro] (Questa introduzione campiona la canzone del 2007 di Chris Brown “Take You Down” dal suo secondo album, Exclusive. Bel ritornello di quel brano, Chris e la sua ragazza si stanno preparando per una notte di piacere, con lei che tergiversa facendo scalpitare Brown che non vede l’ora di fare sesso)

Farti a pezzi

Quello che sto per

Farti a pezzi

Quello che sto per

Farti a pezzi

Voglio veramente farti a pezzi

E di dimostrarti quel che sto per

Posso farti a pezzi?

Il tuo corpo, corpo, oh

Il tuo corpo, il corpo su e giù

[Str. 1]

Ti metterò in sette posizioni per settanta minuti, capito, baby?

Hai tante cose per la testa e voglio farti rilassare, leccarla e fare l’amore

Fai un grido leggero su quel gelato quando lo prendo e lo inserisco

Tiro giù la cerniera dei jeans attillati e quella fi*a è magnifica

Sto cercando di farti capire, ragazza, che sono diverso

Inizio a leccare, a ficcare, a leccare e a ficcare

Finché la vagina non si bagna molto fino a gocciolare

E divido entrambe le gambe come dividendi

Se finirà come desidero io, allora finirai per sederti sul mio labbro inferiore, baby

La sensazione di sco*arti, le sensazioni dentro di te

Per te saranno difficili da sopprimere, baby

Questo ca**o è troppo grande per iessere ingoiato, baby

Ma continui a farlo come se fosse il giorno del Ringraziamento

E tu ingoi, ingoi, ingoi, ingoi, baby [Nota: Adattandosi alla data di uscita del 15 novembre, le linee di Tory rimangono vicine al tema del giorno del Ringraziamento. “Gobble gobble gobble” è l’espressione onomatopeica di un tacchino, molto comune in un classico pasto del Ringraziamento. Gobble significa anche ingoiare e mangiare qualcosa frettolosamente, il che allude al sesso orale che questa ragazza fa.]

Tipo, cos’è un goon per un folletto, baby? [Nota: qui Tory interpola la famosa riga di Lil Wayne della sua canzone di successo “A Milli” contenuta nell’album Tha Carter III]

Quella fi*a più calda dell’estate di giugno a Metropolis, baby

Non nasconderlo, baby

Sa cosa significa quando vengo

Lascia che ti faccia a pezzi

[Pre-Rit.]

Non è la mia prima volta, ma bambolina, facciamolo entrare, sì (Lascia che si infili, sì)

Una sbattutina qua e una lá, sai già (sai già, oh)

Che voglio nuovamente farti a pezzi (farti a pezzi di nuovo)

Premi quel pulsante di riavvolgimento, oh-oh (Oh-oh)





[Rit.]

Ora lascia che ti faccia a pezzi

Voglio davvero farti a pezzi, a pezzi, a pezzi (Ooh)

Farti a pezzi (lo faccio), adesso (subito)

Sai che so come (Oh-woah)

[Str. 2]

Metti quella roba addosso a me, baby

Sono quello che sentono, quindi mi copiano, baby

Ho il copyright, è di mia proprietà, baby

E il modo in cui lo monta, mi sta facendo impazzire (Huh)

Penso di aver battuto la lotteria, piccola

Comprati una Wraith, ti do la mia cassaforte [Nota: fa riferimento alla Rolls-Royce Wraith prodotta dal 2013]

Ti metto negli appartamenti, parcheggi in alcuni punti

Sì, questo è il monopoly della vita reale, baby [Nota: Il Monopoly è un classico gioco da tavolo basato sull’acquisizione di beni immobili. Riferendosi a una delle proprietà più costose del gioco, vale a dire Park Place, Chris dice che con la ricchezza che ha, è in grado di concedersi il lusso di spendere i suoi soldi per la sua ragazza come se fosse un gioco.]

Abbiamo tutta la notte per fare le cose per bene, baby

Quindi lasciami giocare

Abbiamo tutta la vita, baby

Quindi eccoci qui, soli soletti in questa camera

Ragazza, sai perché sono venuto qui

So che stai mettendo alla radio le mie vecchie canzoni, Chris Brown vecchia scuola

Siamo solo io e te

[Pre-Rit.]

Non è la mia prima volta, ma bambolina, facciamolo entrare, sì (Oh-woah, non ci serve)

Una sbattutina qua e una lá, sai già (Sai già)

Che voglio nuovamente farti a pezzi (Oh-woah)

Premi quel pulsante di riavvolgimento, oh-oh

[Rit.]

Ora lascia che ti faccia a pezzi

Voglio davvero farti a pezzi (voglio farti a pezzi), a pezzi, a pezzi (Ooh)

Farti a pezzi, adesso (subito)

Sai che so come (so come), ooh

[Outro]

Ooh, sì, amore

Prometto di non darlo a nessuna, tesoro (lo sai che io)

E prometti che non la darai a nessuno, tesoro (lo so)

E prometti che quando prometti, manterrai le promesse (Sì, sì)

Prometto di non darlo a nessuna, tesoro (ooh, woah)

E prometti che non la darai a nessuno, tesoro (Oh)

E prometti che quando prometti, manterrai le promesse (Woah)

Prometto di non darlo a nessuna, tesoro (se sei d’accordo, voglio sentirti dire)

Prometto di non darlo a nessuna, tesoro (Sì, sì, sì)

E prometti che non la darai a nessuno, tesoro (Ooh)

E prometti che quando prometti, manterrai le promesse (Woah)

Prometto di non darlo a nessuna, tesoro (mantieni le promesse)

Prometto di non darlo a nessuna, tesoro

E prometti che non la darai a nessuno, tesoro

E prometti che quando prometti, manterrai le promesse

