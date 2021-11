Tiziano Ferro: quanto guadagna il cantante? Rimarrete di stucco | Che cifre!

By

Ha avuto in dono una voce spettacolare Tiziano Ferro, ma non solo. A renderlo speciale nel modo di scrivere e di cantare, è senza ombra di dubbio la sua sensibilità spiccata. Il cantante, infatti, ha sempre scritto delle canzoni piene di sentimento e di voglia di sentirsi meno solo al mondo.

Oggi, essendo una star nota a livello internazionale, Tiziano Ferro può permettersi di vivere all’estero e di potersi permettere tanti piccoli e grandi lussi. Sapete quanto riesce a mettere sul suo conto in bagna l’artista con la sua musica? Somme che fanno invidia a tutti.

Tiziano Ferro, sapete quanto guadagna oggi? Cifre record

Il cantante ha iniziato, come tanti sanno, facendo da corista a cantanti celebri della scena nazionale. Oggi, Tiziano Ferro, dopo tanti sacrifici è riuscito a raggiungere vette altissime che solo pochi nel campo della musica riescono a raggiungere.

Da Perdono a Rosso Relativo, da Imbranato a Sere Nere, passando per altri successi come Il regalo più grande o La differenza tra me e te, Tiziano ha saputo dare ad ogni suo album un fascino e un’impronta originale che fosse però sempre e comunque coerente con la sua essenza primordiale.

Tiziano, le cifre che guadagna oggi sono stellari

Ovviamente non possiamo sapere con esattezza a quanto ammonta il patrimonio attuale di Tiziano né tantomeno quanti soldi gli balzano sul conto corrente ogni mese. Ciò che possiamo rivelarvi è quanto ha percepito per alcune delle sue esibizioni o comunque delle stime sulle sue attuali ricchezze.

Il noto artista ha sicuramente un patrimonio netto superiore ai 110 milioni di dollari. I guadagni stimati solo per l’anno 2019, pare ammontino circa a 5 milioni di dollari. Il sito Money ha rivelato che Tiziano è tra gli artisti più pagati di sempre: nel 2017 ha messo in saccoccia ben 24 milioni e mezzo di euro solo con il suo tour.

Con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020, in qualità di ospite fisso per tutte e cinque le serate, ha ricevuto un cachet che secondo le stime oscilla tra i 150 mila e i 200 mila euro. Denaro che Ferro ha voluto devolvere tutto in beneficenza avendo un cuore molto grande e sensibile.