Tiziano Ferro: dove vive? Lusso estremo a Los Angeles | Che invidia!

Avete mai visto la casa in cui vive Tiziano Ferro con suo marito Victor? La coppia è immersa nel lusso a Los Angeles.

Tiziano Ferro, classe 1980, è uno dei cantautori più amati dal popolo Italiano. Famoso anche all’estero, l’uomo ha collezionato nel corso degli anni numerosi successi che lo hanno portato a inserirsi tra i grandi della musica Italiana.

La sua passione per il canto avviene sin da quando aveva 11 anni, quando dopo aver ricevuto di regalo una tastiera comincia a registrare alcuni brani formati da dei testi molto semplici i quali poi vengono inseriti come tracce fantasma nell’album Nessuno è solo, pubblicato nel 2016.

La casa di Tiziano Ferro

Tiziano si dedica alla musica per rifugiarsi nei problemi dovuti alla bulimia e al bullismo subito durante il periodo scolastico, cominciando a prendere lezioni di chitarra classica, di pianoforte e di canto.

Il suo primo approccio con il mondo dello spettacolo avviene all’età di 14 anni quando presta la voce al personaggio di Jan nella prima stagione della serie animata Il mio amico Patrasche.

Dopo questa esperienza, nel 1997 tenta la carriera musicale presentando la canzone Quando ritornerai, alle selezioni del Festival di Sanremo venendo però scartato. L’anno seguente, si ripresenta con lo stesso brano arrivando tra i dodici finalisti ma non riuscendo ad entrare in gara alla kermesse.

Nel corso degli anni partecipa come concorrente ad alcune trasmissioni televisive fin quando nel 2001 ottiene un enorme successo con il suo primo brano Xdono che diventa uno dei tormentoni dell’anno.

Inizialmente seguito da Mara Maionchi, il cantante ottiene negli anni un notevole successo anche all’estero e torna in sala di doppiaggio per dare la voce al pesciolino Oscar per la pellicola d’animazione Shark Tales distribuita dalla Dreamworks.

Nel 2010 dichiara il suo orientamento sessuale nel suo primo libro autobiografico Trent’anni e una chiacchierata con papà a cui segue nel 2012 il suo secondo romanzo L’amore è una cosa semplice.

Nel 2019 convola a nozze con Victor Allen, sposandosi prima a Los Angeles e poi a Sabaudia.

Il nido d’amore del cantante

Tiziano Ferro e suo marito vivono in una lussuosissima casa a Los Angeles.

La casa è caratterizzata da un ampi spazio nei quali la coppia si è sbizzarrita a dare sfogo alla loro creatività.

In uno di questi c’è un angolo in cui il cantante riesce a concentrarsi sul suo lavoro, mentre nel soggiorno è visibile un ampio divano grigio e delle pareti bianche.

Inoltre, possiamo notare quadri imponenti e un grosso tavolo dalle tonalità scure.