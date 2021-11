Pino Daniele: conoscete la figlia? È bellissima ed identica al papà

By

Pino Daniele è stato uno dei cantautori italiani più amati. L’uomo aveva una figlia Sara che oggi è diventata una bellissima ragazza e somiglia tanto a suo padre.

Il 4 gennaio 2015, il mondo della musica ha dovuto dare il suo addio ad un’artista poliedrico come Pino Daniele.

A seguito di un’infarto, il cantautore è passato a miglior vita lasciando un grosso vuoto nel panorama della musica italiana e nel cuore di milioni di Italiani che in seguito alla sua scomparsa, la sera seguente, si è riunita a Napoli in Piazza del Plebiscito cantando le sue canzoni per commemorarlo.

Sara Daniele: chi è la figlia di Pino

Pino Daniele aveva una figlia Sara, che porta il nome di una sua canzone, nata dal suo secondo matrimonio con Fabiola Sciabbarassi.

Nata il 30 maggio 1996, la ragazza si definisce autoironica, tagliente e irriverente. Appassionata di musica è diventata un’imprenditrice lanciando una linea di magliette sul web facendolo diventare in seguito un vero e proprio lavoro.

Laureatasi nel 2018 presso la Westminster Business School di Londra, ha condiviso la gioia del traguardo con sua madre e la sua miglior amica, Aurora Ramazzotti, figlia del cantautore Eros Ramazzotti e della presentatrice Michelle Hunziker.

La Ramazzotti ha affermato che nei confronti di Sara ha sempre avuto un senso di protezione nonostante lei sia più piccola della Daniele e che si arrabbia spesso quando l’amica non segue i suoi consigli, perché odia vederla triste e la sua felicità è anche la sua.

Sara è più grande di Aurora di soli sei mesi e sono amiche da una vita, grazie anche ai loro genitori che si stimavano molto.

Le ragazze spesso si ritengono l’una l’opposto dell’altra e questo ha fatto si che le due si siano integrate in una cosa sola a tal punto da passare la quarantena assieme.

Sara e la vita amorosa

La Daniele attualmente è fidanzata con lo speaker di Radio Zeta e Rtl 102.5, adesso su Radio Italia, Marco Falivelli.

La ragazza è anche molto amica del cantautore Riki, che in un post sui social aveva smentito un presunto flirt con Sara dichiarando che tra loro c’è solo una forte amicizia.

Durante il Festival di Sanremo 2019, Sara e sua sorella Daniela sono salite sul palco per ritirare un premio alla carriera dedicato al padre Pino vivendo un’emozione che sono riuscite a trattenere a fatica.

La ragazza è molto attiva su Instagram dove vanta la bellezza di 313mila followers e condivide foto con i suoi amati gatti.