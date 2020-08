Radical – THOTMILANODM ft. Rosa Chemical & THB Brown dei Thelonious B.: il testo della canzone

THOTMILANODM è un singolo frutto della collaborazione tra il rapper e producer Daniele Wandja, alias Radical, Rosa Chemical e THB Brown del duo capitolino Thelonious B., disponibile dal 23 luglio 2020 insieme a TRASHBIN Vol. 3, che anche se è un album, è il terzo capitolo della saga iniziata il 23 agosto 2018 con il primo volume e proseguita il 20 aprile 2019 con il secondo volume. Al suo interno nove tracks, una delle quali vede la collaborazione del duo Psicologi, mentre Rosa Chemical collabora anche in 3K, track che apre il progetto creato prima e durante il lockdown.

Leggi testo e guarda video diretto da Matteo Croci, online dal 14 agosto 2020. Gli autori della contagiosa canzone sono i tre interpreti, mentre Radical ha anche curato la produzione.

Testo THOTMILANODM

[Intro: Radic.]

(Oh comunque l’altro giorno) Ahah

(Stanotte arriva, tutto coatto) Ehi

(“Eh, no vabbè, ma che volete, ma vaffanculo”)

Babies

Bitch, ahah

Ah, ehi, ehi, bitch

[Rit.: Radic.]

Suicide doors sopra la mia new whip

Bad bitch, vorrebbe fare un giro, goddamn

Giro una J, pesa tipo un g per tre

Ne ho il triplo nel back, okay (Ehi)

Fo**i con Radical, big Glock, drop dead

Schianto la Chevy, cold body, goddamn

Finisci su Chi l’ha visto?, ehi

Se provi a metterti contro di me

Suicide doors sopra la mia new whip

Bad bitch, vorrebbe fare un giro, goddamn

Giro una J, pesa tipo un g per tre

Ne ho il triplo nel back, okay (Ehi)

Fotti con Radical, big Glock, drop dead

Schianto la Chevy, cold body, goddamn

Finisci su Chi l’ha visto?, ehi

Se provi a metterti contro di me (Bitch)





[Radic.]

Ehm, DM

Sono quel fuckboy, TM

Sto nella bando coi Thelonious B.

Oh, bussano alla porta, chi è? (Ehi)

[Radical & THB B.]

Chi è?

Ok, THB

Ahahah

Hello, ah, allora

[1a Strofa: THB B.]

S-S-Sono il piccolo zomby, ti pullappo la bando

Se parli male ti shooto la mamma

Sto fumando gas mentre glielo metto da dietro

Sto con Rosa ed Aquafina come Ed, Edd & Eddy

On a gang

Giuro su mia mamma, on my momma

Lei vuole il ca**o, ma ci metto il mio choppa, on gang

Sto fumando gas, tanto torneremo un ca**o

Stiamo andando up, quindi passo e chiudo

Sento puzza di cappello, io non ho il cappello

(Io non ho il cappello, no cap)

Piccoli zomby, la gang

Pulluppiamo sulla trap (Pulluppiamo nella trap)

Piccolo zomby, danza del morto, la sto ballando

Ehi, lei vuole darmi il neck

Tre slime, 3Gas, morirò per la gang

[Rit.: Radic.]

Suicide doors sopra la mia new whip

Bad bitch, vorrebbe fare un giro, goddamn

Giro una J, pesa tipo un g per tre

Ne ho il triplo nel back, okay (Ehi)

Fotti con Radical, big Glock, drop dead

Schianto la Chevy, cold body, goddamn

Finisci su Chi l’ha visto?, ehi

Se provi a metterti contro di me





[Radic.]

Ehm, ok

Sono il giovane Aquafina

Ho thot in attesa da Capri a Cortina

Bussano alla porta, chi è?

[2a Strofa: Rosa Chem.]

Buongiornissimo, son quello col ca**o lunghissimo

Sparo no look sopra un ‘Rari a Torino

Mi vuole scopare, ho l’età di suo figlio

Pensavo che mi basta fare una storia

E ti riempio il locale di puzza di tro*a

Uomini e donne mi saltano addosso

Come Cassano e non è la Sampdoria

C’è puzza di New Era

Quando parli disegni un ca**o con la bocca

Chiamano la Polizia

Se mi lasci solo senza la pistola

Spendo soldi come Kanye (Sono il nuovo Kanye)

Sembra faccio equitazione, son tutte cavalle

Mandami una foto, Bdope seleziona, seleziona

Non parlare a me di arte mentre faccio arte (Italia)

Sono quel fuckboy, DM

In giro con le Dior, mica TN

Pistole Chemical, non c’era un ca**o

Erano in tre sotto al palco e ora (Tu-tu-ru-tu)

[Rit.: Radic.]

Suicide doors sopra la mia new whip

Bad bitch, vorrebbe fare un giro, goddamn

Giro una J, pesa tipo un g per tre

Ne ho il triplo nel back, ok (Ehi)

Fotti con Radical, big Glock, drop dead

Schianto la Chevy, cold body, goddamn

Finisci su Chi l’ha visto?, ehi

Se provi a metterti contro di me (Bitch, bitch)