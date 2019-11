Aiden – Vorrei Amarti: audio e testo della canzone

Rilasciato il 26 maggio 2019, Vorrei Amarti è un singolo dell’emergente rapper svizzero Loris Lorenzetti, in arte Aiden, nel quale il giovane artista classe 2000 parla di una storia d’amore che sembra aver vissuto giorni migliori, anzi potremmo dire che è ormai giunta praticamente al capolinea.

Questa relazione è ormai fredda è fatta solo di litigi, così i due protagonisti non si cercano più, ma in realtà in cuir suo, lui vorrebbe tanto ricominciare, anche se non lo ammette, mentendole quando le dice che “non la vuole più”. Questo pezzo è decisamente contagioso, anche perché nel testo proposto, possiamo ritrovarci un po’ tutti. Se non lo hai ancora fatto, ascoltalo qui.

Aiden – Vorrei Amarti testo

Baby levati quei jeans (Baby levati quei jeans)

Che voglio farti fare un giro su di me

Non andare via da qui (Non andare via da qui)

Che ho perso così tanto che ora perdo te

Non ci importa quanto siamo stati bene

Ci lasciamo andare sempre se conviene (se conviene)

Però in fondo io mi chiedo se conviene (se conviene)

Se lasciarci andare in fondo non vuol dire stare bene (stare bene)





Non ti cerco più. non mi cerchi più

Forse stavolta é finita lo sai anche tu

È da qualche mese che stiamo più giù

Senza più la forza per tirarci su

Non ti cerco più, non mi cerchi più

Forse sta volta é finita lo sai anche tu

È da qualche mese che stiamo più giù

Senza più la forza per tirarci su (tirarci su)

Se mi guardi dentro

Sentiresti freddo

L’inverno che ho dentro

Non passerà più

Se mi guardi dentro

Vedresti che mento

Quando dico che io

Non ti voglio più

Come quella volta, ti ricordi?

Ci urlavamo tanto da diventare sordi

Che in fondo anche se fai male mi piace quando mordi

Nella nostra debolezza siamo stati forti

Sei una cosa troppo bella, mi perdo a guardarti

Sei la peggiore delle droghe quando è troppo tardi

Sei la tachicardia di notte che mi sveglia

Questa notte sono sveglio

E penso a quanto io vorrei amarti

Ma non guardarmi più con quegli occhi

Che poi ci muoio poi te ne accorgi

Stringimi più forte e dimmi sotto voce che andrà tutto bene

Che se non c’è più futuro per noi lo costruiremo insieme (insieme)





Se mi guardi dentro

Sentiresti freddo

L’inverno che ho dentro

Non passerà più

Se mi guardi dentro

Vedresti che mento

Quando dico che io

Non ti voglio più





