Tayna X Dafina Zeqiri – Bye Bye: video ufficiale e testo

La bellissima rapper albanese Doruntina Shala, in arte Tayna, e la cantante kosovara Dafina Zeqiri, insieme nel nuovo scoppiettante singolo Bye Bye, che al momento è possibile ascoltare solo tramite il video ufficiale.

Prodotta dal fedele Cricket, al secolo Donat Prelvukaj, la canzone è composta da due parti e i suoi testi contengono pezzi di celebri brani sulla scena internazionale, tra i quali: “Mob Ties” di Drake, “Who am I” di Beenie Man e “Hypnotize” di The Notorious B.I.G.

Tayna – Bye Bye testo

[Part 1: Cricket]

[Intro: Tayna]

Edhe femnen une ta marre e kom fanse (heh)

Ehh

[Verse 1: Tayna]

Edhe femnen une ta marre e kom fanse (tell ’em)

E shti me bo twerk tu kcy valle (twerk, twerk)

Qon fërrk monolog ashiqare

Mu s’ka hic ca me m’ardh marre

Pina weed, weed, weed, Hennessy

Kur e krym another round pim ma zi

Then we shoot shoot shoot, Tequila pi (mmmm)

Bjemi sixteen shots, VIP (ehi)

Kapu kapu kapu kapu kapu me te

Edhe mi kallxo qe po t’pelqen s’o kurrgjo (No no)

Jena VIP s’presim n’ren s’o kurrgjo (Yep)

Jena VIP shisha pim si kurrgjo

Boy bye, une nuk kom faj

I kom si Shakira, them hips don’t lie

Boy bye, une nuk kom faj

Neser nuk t’njoh mo si bye bye

[Chorus: Tayna, Dafina Zeqiri]

Bye bye, nese m’ki inat

Bye bye, une nuk kom faj

Bye bye, s’munesh mu mat

Bye bye, bye bye, bye bye

Bye bye, nese ti m’ki inat

Bye bye, jo nuk kom faj

Bye bye, Bye bye-ye-ye

Bye bye, nese m’ki inat

Bye bye, une nuk kom faj (bye bye)

Bye bye, s’munesh mu mat

Bye bye-ye-ye

[Verse 2: Dafina Zeqiri]

Sim simma, who got the keys to my Beemer?

Wanna take a ride on my Shimma

Ha s’dim s’dim na, ne me pas inat, ti nuk dina

Bitch up in the spliff, with the Shimmy ya (shimmy-shimmy ya)

We like to party till the mornin’

Prit pak nama pak Perignon-in (Ah)

We’ll party till the mornin’

En-tak tik-tak mikrofonin





[Pre-Chorus: Dafina Zeqiri]

Bye bye, sun mu m’rrin nalt jam shume high

Nese sun me m’sheh nuk kam faj

Say bye bye, this is shume nalt nuk kom faj

Jo nuk kom faj, jo nuk kam faj, nuk kam faj

Nuk kam faj si bye bye bye

[Chorus: Tayna, Dafina Zeqiri]

Bye bye, nese m’ki inat

Bye bye, une nuk kom faj

Bye bye, s’munesh mu mat

Bye bye, bye bye, bye bye

Bye bye, nese ti m’ki inat

Bye bye, jo nuk kom faj

Bye bye, Bye bye-ye-ye

Bye bye, nese m’ki inat

Bye bye, une nuk kom faj

Bye bye, s’munesh mu mat

Bye bye-ye-ye (Bye bye)

[Part 2: Jacob Lethal]

[Intro: Tayna, Dafina Zeqiri]

Alexa, fuck ’em up

Ehi ehi ehi ehi





[Verse 1: Tayna, Dafina Zeqiri]

Uhh

Tayna, Tayna, Tayna, can’t you see?

Feature jam lit, jam bashke me Dafin (Rrrr)

Find a better duo, wait, nuk ki (Nah nah)

Hallo permas, mu ka rrit big D (Big D)

Nice whip e dim shoki ta ka dhone heh

E knej bohen kishe i kan bo milionat (Prrr)

Po edhe shoku kredin hala se ka lon aa (skrr, skrr)

Jam ma dhipa se kta bitch-a qe i nxojn kta

Gra t’kqija, si fmija, ju ka rrit veç gjatsia

Fake rappers, wanna be us, jam ma burre ka madhesia

Ja pjeki trute n’grill, ndoshta behet ma i pjekun

I ka shit dy kese weed, ta lun pllugun ose shtegun

Veç ni verse mi myt ata, n’koke me hip po tuten kta

Sun em shtin per funi a literalisht as nuk ta marr

[Bridge: Dafina Zeqiri, Tayna]

Se kur vim na gjujm rrampa-pa, rrampa-pa-pa

Prraaa, rrampa-pa-pom

[Verse 2: Dafina Zeqiri, Tayna, Dafina Zeqiri & Tayna]

Yah, sick of these bitches

Jem lodh me kto bitches

Kur vim na, get rid of these bitches

Sick of this shit (Ehi ehi), move away bitch (Ehi ehi)

Çado qe bim na e dim qe bohet hit, se

Onderr e ki me mu ni feat me bo (aha)

If I didn’t fuck with you, mos thuj je kom nxo (nah nah nah)

Bima ktu kuroren se une ta po bo KO

Neser ca tu mu afru fuck you out this shit like

[?] baba [?]

Feelin’ my self like I’m from Trinidad (ah ah ah ah)

If you fuck me over, jom vij krejt me ti marr (Ehe)

Krejt kam me ti marr (ah), ftyren me ta marr (skrr, skrr, skrr)

Kudo qe hina (hina), ngohen veç Tayna e Dafina (okurrr)

Bashke na kur vina, kurrkush moves Tayna e Dafina