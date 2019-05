Drip nuovo singolo di DrefGold: audio e testo

Leggi il testo e ascolta Drip, singolo del rapper DrefGold, disponibile ovunque da venerdì 31 maggio 2019 via Island Records.

La nuova canzone è stata scritta da Elia Specolizzi, aka DrefGold, e prodotta da Davide Covino, in arte Daves The Kid.

Il termine americano drip viene utilizzato dai rappers più famosi per riferirsi ai loro diamanti e alla loro ricchezza, ma questo termine indica anche l’indossare capi d’abbigliamento di lusso. Il Drip in questo pezzo sta ad intendere tutto quanto: ricchezza, diamanti e abiti costosi.

DrefGold Drip testo

Download su: Amazon – iTunes

Oggi voglio fare un pezzo contento

Che la gente mi chiama e mi dica: “che bello”

Trap star, baby, sono una star

Baby, nuova scarpa ai piedi, sto uscendo

E lei pensa a quello che pensa, mentre vivo quello che vivo

Sostanze sulla mia coscienza, comunque sono pulito

E non posso starne senza, ti cerco di continuo

Diamanti fanno una dance hall, ballano fino a mattino

Ok, ho i rasta, baby, sono fresh da testa ai piedi

Giro piazza, baby, l’ sono passato ieri

Nuova scarpa ai piedi, Palm & A, angioletti

Fumo un back grosso e grosso, grosso drip come lo vedi





Ho un nuovo drip sparso nella mia stanza

Tennis di diamanti, sono al mare in vacanza

Ho un nuovo drip, perché non è mai abbastanza

Ho comprato questi jeans e non so manco la marca

Ho un nuovo drip sparso nella mia stanza

Tennis di diamanti, sono al mare in vacanza

Ho un nuovo drip, perché non è mai abbastanza

Ho scarpe nuove non guardo più la marca

Ho questo nuovo drip, Balenciaga leeds

Tennis al mio collo, sai che sono Supreme

Sai che A+B non fa cento, ma tu puoi lo stesso crederci, per davvero

Ok, soldi al vento, non è Beverly Hills

Sono happy, happy b, son contento, yaa

Martedì, ieri era lunedì

Io sono sempre sul tempo, mi trovi sempre qui

Ok, ok, brucia il cemento da quando ero un nanetto

Lei che mi chiama Elo, io che la chiamo a stento

È tutto bello e vero, chiudi gli occhi un momento

Puoi vedermi intero se entro nello schermo

Ok, ok, ma ero felice lo stesso

Anche senza euro, quelle scarpe erano meglio

Non è come dice lei

Baby guardami adesso





Ho un nuovo drip sparso nella mia stanza

Tennis di diamanti, sono al mare in vacanza

Ho un nuovo drip, perché non è mai abbastanza

Ho comprato questi jeans e non so manco la marca

Ho un nuovo drip sparso nella mia stanza

Tennis di diamanti, sono al mare in vacanza

Ho un nuovo drip, perché non è mai abbastanza

Ho scarpe nuove non guardo più la marca.





Ascolta su: