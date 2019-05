Silvia Mezzanotte – Aspetta Un Attimo: video ufficiale e testo del nuovo singolo

Appena qualche giorno fa abbiamo avuto modo di parlare del nuovo singolo dei Matia Bazar “È PrimaverAmore”, pubblicato il 26 aprile e pochi giorno più tardi, esattamente il 3 maggio, è uscito via Fluido Records anche il nuovo singolo dell’ex cantante del gruppo Silvia Mezzanotte che si intitola Aspetta Un Attimo. Leggi il testo e ascolta l’audio.

La nuova canzone anticipa il rilascio del nuovo nonché terzo album in studio con lo stesso titolo, che dovrebbe uscire tra qualche settimana, a poco più di 11 anni da Lunatica.

Questo interessante pezzo è accompagnato dal videoclip diretto da Salvatore Billeci, che tramite le immagine racconta la necessità e l’importanza di fermarsi o quantomeno rallentare, al fine di riflettere… Gli attori protagonisti del filmato sono Fabio Mancini, Thaynà Lima, Alessia De Pasquale e Francesco Rovatti. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Aspetta Un Attimo testo – Silvia Mezzanotte

Download su: Amazon – iTunes

Ogni giorno dobbiamo difendere

questo nostro fragile amore

da un equilibrio caotico e instabile

dal frenetico show che la vita ci impone

quante volte pensiamo di arrenderci

nell’incertezza di un altro errore

lasciando poi il nostro cuore agli antipodi

quanti silenzi di neve, le sere senza parlare





Aspetta un attimo

mi toglie il fiato questo modo di correre

tu non andartene

dal mio orizzonte o non ti posso raggiungere

aspetta un attimo

fermati al limite dell’impossibile

aspettiamo un attimo

non lasciamo cambiare le cose se poi cambiano noi

Quante volte ci facciamo del male

per inseguire il fantasma di un sogno

e di certo io no, non vorrei

trasformare il tuo amore in un eterno bisogno

e forse è la voglia di andare

che ci spinge un po’ più lontano

un vento nuovo ci sfiora la mano

svelando i sogni segreti che confondono il cuore.

Aspetta un attimo

mi toglie il fiato questo modo di correre

tu non andartene

dal mio orizzonte o non ti posso raggiungere

aspetta un attimo

fermati al limite dell’impossibile

aspettiamo un attimo

non lasciamo cambiare le cose se poi cambiano noi





Non c’è più tempo per le mie domande

se le risposte cadono giù a terra

e non c’è posto per le mie parole

questo silenzio provoca una guerra.

Aspetta un attimo

mi toglie il fiato questo modo di correre

e tu, tu non andartene

dal mio orizzonte o non ti posso raggiungere

aspetta un attimo

fermati al limite dell’impossibile

aspettiamo un attimo

non lasciamo cambiare le cose se poi cambiano noi

se poi cambiano noi

aspetta un attimo.





