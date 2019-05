Ivan Granatino & D-Ross “Tutto apposto” per Gomorra – La serie 4: il video e il testo

Tutto apposto è un singolo del rapper casertano Ivan Granatino su un beat creato da D-Ross, inciso per la colonna sonora di Gomorra – La Serie 4. Leggi il testo e ascolta l’audio.

Già all’opera in “‘A Storia e Maria feat. Franco Ricciardi” per la prima puntata della prima stagione della serie tv, Ivan ha sfornato questo bel pezzo scritto con la collaborazione di Rosario Castagnola e Dario Sansone (frontman dei Foja) per la quarta stagione della serie tv, nello specifico, il brano è ascoltabile nell’ultima puntata quando Genny Savastano uccide Patrizia e Michelangelo, la debole boss di Secondigliano.

Si tratta di una canzone caratterizzata da cupe sonorità urban trap, che si pone come obiettivo il risveglio delle coscienze, ciò che può andare bene per noi non è detto che possa andare bene per chi vive dall’altra parte del mondo.

Diretto da Luciano Filangieri, con sceneggiatura di Luca Delgado, il video che accompagna la traccia è stato girato a San Giovanni a Teduccio in via Taverna del Ferro, davanti al murales di Jorit che raffigura Diego Armando Maradona.

Tutto apposto testo Ivan Granatino

Download su: Amazon – iTunes

A dummenica magnammo, è tutt’apposto

A partita c’ha guardammo, è tutt’apposto

‘E bombe so luntane, chi chiagne sta luntano

Na guerr ogni semmana, è tutt’apposto

Hey, o ssaje, o munno è pure e ll’ate

hey o ssasje o munn è pure e ll’ate

hey, a ro’ viene

A ro vaje

O ssaje

O munno è pure e ll’ate





Gia quanno te scite

nun conta tu a chi crire

pecché si stanne buono loro jamme m’paraviso

ognuno so bbeve

comma a Nu veleno

Ce jenchene e bucie ma è tutt’apposto

Mai, no, pure quando è nera

Nunn a veco nera

Io nunn a faccio nera

No, no

mai no, nunn a faccio nera

perché si è è già nera

io nun a voglio nera no, no

A dummenica magnammo, è tutt’apposto

A partita c’ha guardammo, è tutt’apposto

‘E bombe so luntane, chi chiagne sta luntano

Na guerr ogni semmana, è tutt’apposto

A dummenica magnammo, è tutt’apposto

A partita c’ha guardammo, è tutt’apposto

‘E bombe so luntane, chi chiagne sta luntano

Na guerr ogni semmana, è tutt’apposto

Hey, o ssaje, o munno è pure e ll’ate

hey o ssasje o munn è pure e ll’ate

hey, a ro’ viene

A ro vaje

O ssaje

O munno è pure e ll’ate

Quann’ vui nisct’

a gent’ na capit

pecché si stat’ buon’ vui non stat’ m’paraviso

nui credem o ben

u ben chiamm’ u ben

Ce jenchene e bucie ma è tutt’apposto





Mai, no, pure quando è nera

Nunn a veco nera

Io nunn a faccio nera

No, no

mai no, nunn a faccio nera

perché si è è già nera

io nun a voglio nera no, no

A dummenica magnammo, è tutt’apposto

A partita c’ha guardammo, è tutt’apposto

‘E bombe so luntane, chi chiagne sta luntano

Na guerr ogni semmana, è tutt’apposto

A dummenica magnammo, è tutt’apposto

A partita c’ha guardammo, è tutt’apposto

‘E bombe so luntane, chi chiagne sta luntano

Na guerr ogni semmana, è tutt’apposto





Ascolta su: