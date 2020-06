​Iann Dior – Sick and Tired feat. Machine Gun Kelly & Travis Barker: audio, video, testo e traduzione della canzone

Sick and Tired è un singolo del rapper, cantante e autore portoricano Michael Ian Olmo, in arte ​Iann Dior, con la collaborazione di Machine Gun Kelly & Travis Barker, rilasciato il 17 aprile 2020.

Il testo e la traduzione in italiano di questa interessante canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Omer Fedi & Travis Barker e racchiusa in I’m Gone, nuovo album di Dior, rilasciato il 12 giugno 2020.

Si tratta di una traccia hip-hop di ispirazione pop-punk, nel cui video diretto da Mooch, vediamo i due artisti intrappolati nelle loro rispettive problematiche, per poi incontrarsi ed entrare in una stanza all’interno della quale è presente il batterista. Ma alla fine, il trio fugge da…

Testo Sick and Tired di ​Iann Dior e Machine Gun Kelly

[Intro: ​iann dior & MGK]

I’ve been losin’ my mind tryna figure it out

But I’m stuck in a drought, I guess I’ll start again

I’ve been losin’ my mind tryna figure it out

But I’m stuck in this house (I am my only friend)

[Verse 1: ​iann dior]

Lately, I know I’ve been a punk and I need to sober up

Double cup, it got me stuck, I think I’m losin’ it (Yeah)

‘Cause every time that I’ve been gettin’ stuck (I’m stuck)

There’s a line inside my head (My head)

Of all my friends, that they’ve been dead since I made it out

[Pre-Chorus: iann dior]

It’s every time that you cross my mind

Remember the times, but I know that you won’t ever change

I’m not sobering up, sick and tired of love

If you draw that line, bae, I hope you know I’m crossin’ it

[Chorus: ​iann dior & MGK]

I’ve been losin’ my mind tryna figure it out

But I’m stuck in a drought, I guess I’ll start again

I’ve been losin’ my mind tryna figure it out

But I’m stuck in this house, I am my only friend

Over and over again, it’s like I never win

Why you puttin’ me down? It don’t make any sense

I’m not sober again, but I’m tryna pretend

Like everything’s alright but it’s over with

[Verse 2: MGK]

I get drunk and interruptive, my eyes look red

Because I’m mad at myself, I stabbed the opening

Lately, everything I say you just tell me it’s wrong

I told her I won’t be here long, I can’t hold it in

[Pre-Chorus: MGK]

Every time you cross my mind

I burn another memory to keep yours inside

I saw us drown like high tide

And everything is nothing if you’re not here tonight

[Chorus: ​iann dior & MGK]

I’ve been losin’ my mind tryna figure it out

But I’m stuck in a drought, I guess I’ll start again

I’ve been losin’ my mind tryna figure it out

But I’m stuck in this house, I am my only friend

Over and over again, it’s like I never win

Why you puttin’ me down? It don’t make any sense

I’m not sober again, but I’m tryna pretend

Like everything’s alright but it’s over with





[Outro: ​iann dior, MGK, Both]

Oh, oh (Yeah), oh-oh, woah (Woah)

Oh-oh, woah (Oh, woah), oh-oh

Oh, oh, oh-oh, woah

Oh-oh, woah, mmmz





La traduzione in italiano di Sick and Tired

[Intro]

Sto diventando matto cercando di venirne a capo

Ma sono bloccato nell’astinenza, credo che ricomincerò

Sto diventando matto cercando di venirne a capo

Ma sono bloccato in questa casa (il mio unico amico sono io)

[Strofa 1]

Ultimamente, so di essere stato un punk e devo smaltire la sbornia

Doppio calice, ne vado pazzo, penso che sto impazzendo (sì)

Perché ogni volta che resto bloccato (sono bloccato)

C’è una fila nella mia testa (mia testa)

Di tutti i miei amici che sono morti da quando ne sono uscito

[Pre-Rit.]

Succede ogni volta che mi vieni in mente

Ricordo quei tempi, ma so che non cambierai mai

Non sto smaltendo la sbornia, stufo marcio dell’amore

Se poni un limite, amore, spero tu sappia che lo sto oltrepassando

[Rit.]

Sto diventando matto cercando di venirne a capo

Ma sono bloccato nell’astinenza, credo che ricomincerò

Sto diventando matto cercando di venirne a capo

Ma sono bloccato in questa casa, il mio unico amico sono io

Continuamente, è come se non vincessi mai

Perché mi stai buttando giù? Non ha alcun senso

Non sono nuovamente sobrio, ma sto cercando di fingere

Come se tutto andasse bene ma adesso è finita





[Strofa 2]

Mi ubriaco e interrompo, i miei occhi sono rossi

Perché sono arrabbiato con me stesso, [I stabbed the opening???]

Ultimamente, tutto quello che ti dico, dici che è sbagliato

Le ho detto che non resterò a lungo, non riesco a trattenermi

[Pre-Rit.]

Ogni volta che mi vieni in mente

Brucio un altro ricordo per mantenere il tuo dentro

Ho visto noi affogare come l’alta marea

E tutto è niente se non sei qui stasera

[Rit.]

Sto diventando matto cercando di venirne a capo

Ma sono bloccato nell’astinenza, credo che ricomincerò

Sto diventando matto cercando di venirne a capo

Ma sono bloccato in questa casa, il mio unico amico sono io

Continuamente, è come se non vincessi mai

Perché mi stai buttando giù? Non ha alcun senso

Non sono nuovamente sobrio, ma sto cercando di fingere

Come se tutto andasse bene ma adesso è finita

