Opposite – Iron Man: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Iron Man, nuovo nonché secondo singolo delle youtuber Opposite, disponibile ovunque da venerdì 12 giugno 2020.

Le Opposite sono Camilla e Francesca, due ragazze della provincia di Modena che di tanto in tanto cantano, facendolo piuttosto bene, tra l’altro. Camilla si avvicina al mondo della musica all’età di 8 anni studiando sax e ballando hip hop, mentre Francesca comincia a prendere lezioni di pianoforte dall’età di 6 anni. Dopo essersi incontrate casualmente, nel 2015 condividono il loro primo video sui social network, il primo di una serie di filmati che vanno dai mashup, alle cover, fino a parodie di alcuni dei programmi televisivi di maggior successo.

Per quel che concerne la musica, poco più di un anno fa, esattamente il 10 maggio 2019, il duo rilasciò il primo brano inedito Via di Qua, che segna l’avvio di un percorso artistico contaminato dalle influenze R&B di Camilla e quelle Pop di Francesca.

E’ ora il momento di questa bella e coinvolgente canzone, che sarà inclusa nel futuro album d’esordio sul quale stanno lavorando.

Opposite – Iron Man testo

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Sono Iron Man

Sono Iron Man

[Strofa 1]

Mi chiedo spesso se la strada che ho scelto

È quella giusta per la libertà

È come avere un amore senza sesso

Mi sta bene ma solo a metà

Ed è per questo che mi chiedo se

Tutto questo è proprio adatto a me

E che mi sento come su una scala che sta per crollare

[Pre-Ritornello]

E non mi dite che mi abbasso a certe cose che non potete sentire

Perché siamo tutti uguali, tutti umani, tutti con le stesse pare





[Ritornello]

E sto volando verso Venere

Mi sento fuoco dentro, sono Iron Man

E vedo solo nubi color cenere

Sono Iron Man, sono Iron Man

[Strofa 2]

Sono convinta che se non fosse così

Non avrei certo gli stessi brividi

Ma il panorama qui ne vale chilometri

Non ci sto stare dentro i vostri parametri

La strada è dura ma so fare i miracoli

So fare i miracoli

[Pre-Ritornello]

E non mi dite che mi abbasso a certe cose che non potete sentire

Perché siamo tutti uguali, tutti umani, tutti con le stesse pare

[Ritornello]

E sto volando verso Venere

Mi sento fuoco dentro, sono Iron Man

E vedo solo nubi color cenere

Sono Iron Man, sono Iron Man

E sto volando verso Venere

Mi sento fuoco dentro, sono Iron Man

E vedo solo nubi color cenere

Sono Iron Man, sono Iron Man

[Ponte]

Non c’è niente che io non possa cambiare

Non sono tanto forte ma posso imparare

Tu credimi e credici e credimi

Tu credimi e credici e credimi

Yeeeh

[Ritornello 2]

E sto volando verso Venere

Mi sento fuoco dentro, sono Iron Man

E vedo solo nubi color cenere

Sono Iron Man, sono Iron Man

E sto volando per raggiungere

Il vuoto in cui si incontrano due orbite

E vedo solo nubi color cenere

Sono Iron Man, sono Iron Man





Ascolta su: