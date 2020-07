I Bon Jovi rilasciano Do What You Can, canzone sul Coronavorus: ascoltala e leggi il testo e la traduzione

Do What You Can è il quarto singolo estratto da 2020, quindicesimo album in studio dei Bon Jovi, che vedrà la luce il 2 ottobre 2020, a poco meno di quattro anni di distanza dall’ultima fatica discografica This House Is Not for Sale. Ascolta il brano.

Dopo vari slittamenti a causa del Covid-19, il disco della rock band americana ha quindi finalmente una release date. Al suo interno dieci inediti tra i quali i già conosciuti “Unbroken“, “Limitless” e “American Reckoning”.

Il gruppo ha scelto di chiamare il progetto 2020, proprio come questo anno che definire nefasto sarebbe un eufemismo e il brano in oggetto, on air dal 24 luglio, riguarda proprio la causa dei nostri mali.

Si tratta di una canzone pop rock prodotta da John Shanks e Jon Bon Jovi, che ha anche firmato il testo, che racconta un po’ com’è stata la vita degli americani (e non solo) nell’epoca della pandemia, ma per ulteriori info vi rimando alla traduzione in italiano che trovate sotto.

Testo e Traduzione di Do What You Can dei Bon Jovi

[Strofa 1]

Tonight they’re shutting down the borders

And they boarded up the schools

Small towns are rolling up their sidewalks

One last paycheck coming through

I know you’re feeling kind of nervous

We’re all a little bit confused

Nothing’s the same

This ain’t a game

We got to make it through

Stasera stanno chiudendo i confini

E hanno barricato le scuole

Le piccole città stanno arrotolando i loro marciapiedi

Un’ultima busta paga sta arrivando

So che sei un po’ nervoso

Siamo tutti un po’ confusi

Niente è più lo stesso

Questo non è un gioco

Dobbiamo farcela

[Strofa 2]

As we wave outside the window

Older loved ones stay inside

Moms and babies blowing kisses

Maybe saving someone’s life

They had to cancel graduation

It ain’t fair to Skype the prom

Our kids sit home in isolation

TV news is always on

Mentre salutiamo fuori dalla finestra

Le persone care più anziane rimangono dentro

Mamme e bambini che mandano baci

Magari salvando la vita a qualcuno

Hanno dovuto annullare la laurea

Non è giusto che il ballo di fine anno sia trasmesso su Skype

I nostri figli restano a casa in isolamento

I notiziari televisivi sono sempre attivi

[Ritornello]

When you can’t do what you do

You do what you can

This ain’t my prayer

It’s just a thought I’m wanting to send

Round here we bend but don’t break

Down here we all understand

When you can’t do what you do

You do what you can





Quando non riesci più a fare quello che fai

Fai quello che puoi

Questa non è la mia preghiera

È solo un pensiero che voglio trasmettere

Qui intorno ci pieghiamo ma non ci spezziamo

Qui comprendiamo tutti che

Quando non riesci più a fare quello che fai

Fai quello che puoi

[Strofa 3]

The chicken farm from Arkansas

Bought workers p.p.e

Non before 500 more had succumbed to this disease

Honest men and honest women

Working for an honest wage

I got a hundred point I fever

And we still got bills to pay

L’allevamento di polli dell’Arkansas

Acquista dispositivi di protezione individuale per i lavoratori

Non prima che 500 altri avevano ceduto a questa malattia

Uomini onesti e donne oneste

Lavorano per un salario onesto

Ho la febbre alta

E abbiamo ancora le bollette da pagare

[Ritornello]

When you can’t do what you do

You do what you can

This ain’t my prayer

It’s just a thought I’m wanting to send

Round here we bend but don’t break

Down here we all understand

When you can’t do what you do

You do what you can

[Strofa 4]

They built a hospital on East Meadow

In Central Park last night

Doctors, nurses, truckers, grocery store clerks

Manning the front lines

I saw a Red Cross on the Hudson

They turned off the Broadway lights

Another ambulance screams by

There by the grace of God go I

Hanno costruito un ospedale a East Meadow

A Central Park la scorsa notte

Medici, infermieri, camionisti, impiegati dei negozi di alimentari

Tutti in prima linea

Ho visto la croce rossa a Hudson

Hanno spento le luci di Broadway

Un’altra ambulanza sfreccia

Per grazia di Dio, ci vado io li





[Strofa 5]

Although I’ll keep my social distance

What this world needs is a hug

Until we find the vaccination

There’s no substitute for love

So love yourself and love your family

Love your neighbor and your friend

Ain’t it time we loved the stranger

They’re just a friend you ain’t met yet

Anche se manterrò la mia distanza sociale

Ciò di cui questo mondo ha bisogno è un abbraccio

Finché non troviamo il vaccino

Niente può sostituire l’amore

Quindi ama te stesso e ama la tua famiglia

Ama il tuo vicino e il tuo amico

Non è il momento di amare lo sconosciuto

Sono solo un amico che non hai ancora incontrato

[Ritornello]

When you can’t do what you do

You do what you can

This ain’t my prayer

It’s just a thought I’m wanting to send

Round here we bend but don’t break

Down here we all understand

When you can’t do what you do

You do what you can

When you can’t do what you do

You do what you can





