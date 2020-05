Pino Franzese – Si me parlano ‘e te: guarda il video della nuova bella canzone

Si me parlano ‘e te è la nuova coinvolgente canzone del cantautore neomelodico napoletano Pino Franzese, che anticipa l’album Adesso Non E’ Un Sogno, in uscita nei prossimi mesi. Il testo e sotto il video diretto da Kekko Danza & Ciro Grieco.

E’ a parer molto bello questo brano, egregiamente interpretato da questo ragazzo, che racconta lo stato d’animo del protagonista dopo la rottura di un rapporto sentimentale con una ragazza, alla quale teneva molto e che sta cercando di dimenticare.

Pino Franzese – Si m parln e te testo

Autori: F.Franzese – G.Arienzo.





in aggiornamento

[Strofa 1]

Cancellerò tutti i ricordi insieme a te

pur tutt e fotografij

nun vogl nient ca m parla ancor e te

può asci arind a vita mjj

quand t vec tu non m fai nient cchiù

puru si staj nziem cu natr

taggia evità de sta chiù mal a m guardà

mentr tu muor e me ne vad

[Ritornello]

Si m parln e te ij ciò facc sapè che già tagg scurdat

si m parln e te non sto male pecché già sto scienn cu natr

non song chiù chill ca t ven a cercà

so cuntent i murì ma num o pozz fa

si m parln e te so cattiv pecché io p te c tenev

ma mo staj contr e me ma nun voggh sapè si t spogl cu natr

nisciun sap a verità

puru suffrenn chi stavot trov a forz i t caccià

[Strofa 2]

Nun sacc nient e manc m’interess chù

chello che fai e cu chi staij

vogl sta sul comm me rimast tu

non mor chiù p chist’ammor

[Ritornello]

Si m parln e te ij ciò facc sapè che già tagg scurdat

si m parln e te non sto male pecché già sto scienn cu natr

non song chiù chill ca t ven a cercà

so cuntent i murì ma num o pozz fa

si m parln e te so cattiv pecché io p te c tenev

ma mo staj contr e me ma nun voggh sapè si t spogl cu natr

nisciun sap a verità

puru suffrenn chi stavot trov a forz i t caccià