Arianna – Bella Vita (feat. Shaggy): testo e video della contagiosa canzone

Rilasciato il 21 giugno 2019 via 432 / Artist First, Bella Vita è un singolo della cantautrice e attrice milanese Arianna Martina Bergamaschi, in arte Arianna, con la collaborazione del cantante e rapper giamaicano naturalizzato statunitense, Orville Richard Burrel, meglio conosciuto come Shaggy (Mr Boombastic), già in duetto con quella che è anche stata testimonial Disney, attrice teatrale e presentatrice, sulle note di Adesso o mai (2015).

Il testo, l’audio e il video ufficiale diretto da bendo e girato in Sicilia, esattamente a Marzamemi, frazione marinara del comune di Pachino, da cui dista circa 2 km.

E’ questa la location del filmato che accompagna questa meravigliosa canzone, passata praticamente inosservata, ma degna di essere segnalata, seppur tardivamente. Le riprese del videoclip sono state effettuate anche tra piazza Regina Margherita e la scogliera di piazza Giardinella, nel centro storico del borgo marinaro. Non è la prima volta che Arianna duetta con Shaggy: già nel 2015, i due hanno infatti collaborato nel singolo “Adesso o mai”.

Arianna – Bella Vita testo

Download su: Amazon – iTunes

Shaggy

Sei tu

Sweet darli, darling, I wanna start, Arianna

[Shaggy]

Well baby know that I’m the man to excite you

Really wish is you would let me ignite you

Burnin’ up the sparks, so let me ignite you

Straight up inna me arms a yesa mi a invite you

Full a butterflies everytime that ya’ near

Growing closer with every moment we share

Two of us together make a perfect pair

And just to make you know is gonna be worth it I swear (I swear girl)

Balla, balla e mandi la mia mente in reset

E divento dolce se sto sola con te

E mi piace, piace quando facciamo le tre

E già vola il mio weekend

Balli, balli e mandi la mia mente in reset

Facciamo i bagagli come fosse il cliché

Chiudo gli occhi e viaggio con te su una cabriolet

E già vola il weekend.





Fumo di narghilè (that’s right)

Io che profumo di te

E ballo, ballo, ballo, ballo sopra un canapé

Perdiamo la gravità (It’s a summertime feeling)

Tre metri sopra la città

Mi piace, mi piace, mi piace, mi pia-

Il mio gusto è dove trovo te.

[Shaggy]

Me want to deal with ya’ proper

The dating thing

It not gonna work puttin’ ya’ stopper

Ya’ gonna ‘av fi call ya’ momma

Call me toon I tell ya’ papa

Say ya’ weavin’ if you not get the blessin’

Well it’s a bother

ya’ couldn’t stop flossin’ ya’ near me

Well if a late night phone calls can ya’ hear me

So and so arrive got the diamonds canary

And just ta let ya’ know

It’s gonna be worth it, I swear it.

Voglio te, qui con me

Solo te (What’s up girl)

Voglio solo te con me

Voglio te, qui con me

Solo te (that’s right)

Voglio solo te con me!

(I say yes baby) Yeah (Yes, yes)

Arianna

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Woh (yes, yes girl)

(‘Cos in order) Say yes, say yes

Yeah, yeah, yeah, yeah

(Shaggy)





Balla, balla e mandi la mia mente in reset

E divento dolce se sto sola e con te

E mi piace, piace quando facciamo le tre (Yes girl)

E già vola il mio weekend

Balli, balli e mandi la mia mente in reset

Facciamo i bagagli come fosse il cliché

Chiudo gli occhi e viaggio con te su una cabriolet

E già vola il weekend.

(That’s right)

Balla, bella vita, uh

(For you) È una bella vita (My boo)

(It’s you) Yeah (Come on)





Ascolta su: