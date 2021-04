Sacky rilascia Quello Vero Freestyle: video e testo della canzone

Sacky, al secolo Sami Abou El Hassan, rapper di origini marocchino-egiziane classe ‘01, l’8 aprile 2021 ha rilasciato su Youtube il video che accompagna il contagioso freestyle battezzato Quello Vero. Il filmato è stato diretto da Giovanni Pelucani. Leggi il testo.





Nell’intro della canzone, prodotta dal lucchese Nicolas Di Benedetto, meglio conosciuto come NKO, viene campionato un brano in dialetto calabrese intitolato “Ninna Nanna Malandrineddu” (voce di Saveria), tratto dall’album del 2011 “La Musica Della Mafia – Best Of (Uomini D’Onore – Men Of Honor)”.

Il testo di Quello Vero, Freestyle di Sacky

Vardati ‘stu figghiu meu quant’esti beddu

Comu sumigghia (Quello vero – NKO) a lu so papà (Uh)

Questo bambino non aveva niente

Sua madre casalinga, suo padre un nullatenente

Aveva zero ma voleva cento

Come chi sta in alto

Come chi non fa gli impicci per un posto caldo

Sedici anni finì poi in un minorile

Puntato per rapina ma uscì più zanza di prima

Perché lui ammirava chi col ferro ti porta all’inferno

Come su Amores Perros (Rrrrah, pow, pow, pow, pow)

Poi ha capito che col dinero compri un finto morto

Che fa fuori un vivo per davvero

Euro equivale a potere

Quindi facciamo ‘sti euro come viene, viene

Tanto che hai da perdere? Niente se sei nato con niente

Dopo scuola i suoi compagni tornavano in centro

Lui invece tornava in zona, scavalca la metro

Mai stato alla pari, nu-nulla tra le mani

Suo papà vendeva maglie fuori dai locali

Pensa mo che bello, suo figlio fa il rapper

Sputa barre, che revolver, zittisce tutti ‘sti hater

Frate un pesce in un mare di squali

Mo ho dieci paia di Squalo

In cabina tessuti in camo, prima del live a Milano (Brrr)

Chissà, come andrà a finire

Si sa solo che il bimbo mo è cresciuto e tutti sanno che

Parla poco e pensa tanto, c’ha una pussy che è uno schianto

Puzza ancora di asfalto, una firma non l’ha cambiato