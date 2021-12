Rocco Hunt, esce il nuovo video Fa’ O’ Brav con Emis Killa, Lele Blade, MV Killa e Yung Snapp

Rocco Hunt ha pubblicato il nuovo video di Fa’O’Braav in featuring con Emis Killa, Lele Blade, MV Killa e Yung Snapp. Ve lo mostriamo.

Rocco Pagliarulo, conosciuto come Rocco Hunt, classe 1994 di Salerno, ha pubblicato un nuovo brano in featuring con Emis Killa, Lele Blade, MV Killa e Yung Snapp.

Il brano è contenuto nel nuovo album del rapper intitolato Rivoluzione pubblicato il 5 novembre 2021.

Rocco Hunt e il nuovo brano

Il cantante è diventato famoso dopo aver vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2014 con il brano Nu Jiorne buono.

Grazie a questo brano vince anche il Premio Luttazzi e il Premio Assomusica, diventando negli anni uno dei rapper più amati dal pubblico collaborando nell’ultimo tempo con alcuni artisti come Ana Mena per alcune hit estive.

Fa’O’ Brav

Di seguito il video e il testo del brano:

Comme è forte Rocco Hunt

Comme sî forte, Rocco Hunt

Yung Snapp made another hit

Yah, yah

Nun fa ‘o scemo, stanno ‘e mao-mao abbascio

Fanno “bam, bam, bam” (bam, bam, bam, yah)

Tu vuó stá cu nuje, ma nun puó stá cu nuje

Sî nu clown, clown, clown (clown, clown, clown)

A Napule me movo rapido (yeah)

Da ‘int’ê saittelle saglimmo ‘int’a ll’attico (yeah)

Chesta me chiamma, po vene ‘int’a n’attimo

Chesta se scioglie, fra’, comme l’Antartide

Se mette ‘a coppa, po a destra e sinistra

Po se mette down, down, down (down, down, down)

Diceve, pigliave, faceve, venneve

Ma po è sulo bla, bla, bla (bla, bla, bla, bla)

A vuo fernì o nn”a vuo fеrnì

Vide ‘e f”o bravo, bravo, bravo (yah)

Vide ‘е f”o bra-bra-bra-bra-bravo

Vide ‘e f”o bra-bra-bra-bra-bravo (yeah, ah)

Let’s go, SLF ‘int’â major (yeah)

‘Mmiezz’â via street fashion

C”a .38 Smith Wesson (blaoh)

Si nun tengo ‘a bitch, nun jesco (pussy)

Chiammo â guagliona toja, è n’escort

Quanno parle, hê f”o cesso

M’hê capito, bro? Yes, bro, yeah, yessir

‘Int’ô quartiere mio stanno ‘e peggiore

Ca ‘o ssaje nun arragionano, Vikings

Nun vide poser e Hypebeast

Chesta vò a me, I like it (yeah)

AP e croce ‘nganna

Quanno ascimmo sulo dann (skrrt-skrrt)

In fiss che femmn e pann (skrrt-skrrt)

A fam ‘int’â scena cumanna

Ca abbasc par’ Queens Bridge, New York (QB)

Fra’, quand sto’ ‘nziem’e mieje, nuje dammo prestigio ‘o blocco

Comme Mobb Deep dint’a “Shook Ones” facc boss life, so nu bad man (boss)

Nient bust down, sulo oro plain, ‘ncopp’ô vraccio full set Batman (Bruce Wayne)

SLF army in the game, fra cu nuje pierde, e turnà (ta-ta-ta-ta-ta)

Dint’a lobby, don’t play with me, you don’t know me

Faccio ballin’ come Kobe (Kobe)

‘O cumpagno mio scenne cu l’Uzi, vò fà pam, pam, pam (pam, pam, pam)

‘E cumpagne tuoje, frate’, so’ pussy, fanno “bla, bla, bla” (bla, bla, bla)

Nun fa ‘o scemo stann e mao mao abbasc

Fann “bam, bam, bam” (bam, bam, bam, yah)

Tu vuo sta cu nuje, ma nun puo sta cu nuje

Sî nu clown, clown, clown (clown, clown, clown)

A Napule me movo rapido (yeah)

Dint’e saittelle saglimmo ‘int’a ll’attico (yeah)

Chesta me chiamma, po vene ‘int’a n’attimo

Chesta se scioglie, fra’, comme l’Antartide

Se mett a copp po pa a destra e sinistra

Po se mette down, down, down (down, down, down)

Diceve, pigliave, faceve, venneve

Ma po e sulo bla, bla, bla (bla, bla, bla, bla)

A vuo fernì o nn”a vuo fernì?

Vir ‘e f”o bravo, bravo, bravo (yah)

Vir ‘e f”o bra-bra-bra-bra-bravo

Vir ‘e f”o bra-bra-bra-bra-bravo

Vide e f”o bravo, bravo, bravo

Poeta Urban è turnato int’ô game

Dê storie cupe fin’a nu coupé

Da fore ‘o funno fin’e ô gourmet

Nun ce sta futuro ‘int’a ‘stu Paese (no)

Scrivo a figliem’ a scola inglese

E se si ‘st’industria me vò cattivo

C”o metto ‘nculo c”o tir a ggiro (Lorè)

Nun ce sta cchiù ammore, arreto e lente scure

Tutte ll’uocchie ‘ncuollo comme ‘e jucature (sì)

Comme si juccassemo ‘int’â Seria A

‘A sola differenza ca pozzo fumà (uh)

So’ nu figlio ‘e Pooh, comm’e Facchinetti

Ancora another one, uà, e chi so’, Khaled?

Mamm’ che cuntratto, n’aggio manco letto

Saccio sulo ‘e cifre ‘int’a pagina sette (yah)

In aeroporto mio frate’ a terra dal viaggio illeso

Alleggerito di cinque o sei chili, tipo McGregor al taglio del peso

Suono fresco e crudo, Poporoya

Dalle popo’ a ‘ste camere Royal

Lei mi lancia occhiate

Il suo tipo dice che è smaliziata, per me è proprio troia

Quindici anni di carriera sanno sempre dove sono se parcheggio in giro

Dal Carrera al Macan GTs solo perché non ci stava il seggiolino

Fuori dall’asilo becco Rocco e Jake

Manca il mio dentista e il mio avvocato

Per me bella vita significa questo

Bella fica, bella vista ed avocado

Nun fa ‘o scemo stann e mao mao abbasc

Fann “bam, bam, bam” (bam, bam, bam, yah)

Tu vuo sta cu nuje, ma nun puo sta cu nuje

Sî nu clown, clown, clown (clown, clown, clown)

A Napule me movo rapido (yeah)

Dint’e saittelle saglimmo ‘int’a ll’attico (yeah)

Chesta me chiamma, po vene ‘int’a n’attimo

Chesta se scioglie, fra’, comme l’Antartide

Se mett a copp po pa a destra e sinistra

Po se mette down, down, down (down, down, down)

Diceve, pigliave, faceve, venneve

Ma po e sulo bla, bla, bla (bla, bla, bla, bla)

A vuo fernì o na vuo fernì

Vir ‘e f”o bravo, bravo, bravo (yah)

Vir ‘e f”o bra-bra-bra-bra-bravo

Vir ‘e f”o bra-bra-bra-bra-bravo