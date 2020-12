Niko Pandetta – Rendezvous: il testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Rendezvous, singolo piuttosto intimo di Niko Pandetta pubblicato il 18 dicembre 2020 in maniera indipendente.

Nel brano, il cantautore neomelodico e trapper siciliano, canta il suo difficile passato e la felicità per essere riuscito a migliorare il presente grazie alla musica, un mondo in cui si sta facendo strada. Grazie ad essa, sta ottenendo fama e di conseguenza sta riuscendo a guadagnare tanti soldi in maniera legale, ma per tutto questo c’è un prezzo da pagare…?

Rendez vous, Niko Pandetta – Testo



Se ripenso a 15 anni fa, mbare

troppo tempo perso solo per cambiare

chista sonnava ca portav ngopp all’altare

ma con uno come me, no, non ci sa stare

da bambino avevo sogni troppo grandi

però attorno a me solo fame e codardi

penso a quello che un po’ tutto può comprarti

io volevo solo essere come i grandi

solo essere come i grandi





Agg sbagliat tropp ma

fa 13 anni ca nuvvav a libertà

gli anni migliori sono chiusi nta na gabbie

pe me sa che ha già fatt l’università

in testa solo tanta rabbia e niente per sfogarla

pecché so un che non sente sta gente che parla

agg cagnat s’è fatt chiù gross u portafogl

pecché sta vita non regala nient ma t’mbrogl

[Pre-Ritornello]

Vogli soldi verdi, rosa e blu

o diavl è gia pront a natr Rendezvous

[Ritornello]

Sacc ca na stell mor e po carè

problem nun ne vogl e nun ne vogl avè

e sord c’agg fatt t facc verè

o diavl m chiamm, vol sta cu me





Vogl fa i sord p sta robba nova in miezz a vi’

? bugì

ancor ma ricord a cas stiv ca rresti

co facc i fest co champagne e m sent nu Di

m fum chesta skunka, arrop vec e sant

chesta me fa domand, giur che manc a guard

però u guaglione e quartiere, famiglia benestante

poi nun lu vid a zoccola pecché chiu interessant (chiu interessant)

Veng ru sud Italia

e so cresciut co quartier ca s sbagl

a robba a po pagar

vogl arrivà luntan

che sord rind e man

se ce la sto facendo manc ora m può arrestar

può scendere a sta machina costa quant na cas

tu che compagn tuoi rind o local non ci tras

sta tipa sta guardann ma te nun c’a fatt cas

ci vuole sta cu me, poi arrop sa ma port a casa

[Pre-Ritornello]

Vogli soldi verdi, rosa e blu

o diavl è gia pront a natr Rendezvous

[Ritornello]

Sacc ca na stell mor e po carè

problem nun ne vogl e nun ne vogl avè

e sord c’agg fatt t facc verè

o diavl m chiamm, vol sta cu me