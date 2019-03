Rammstein – Deutschland: video ufficiale, testo e traduzione del comeback

Rilasciato il 28 marzo 2019, Deutschland è il singolo che segna il ritorno dei Rammstein come primo assaggio del settimo album in studio “RAMMSTEIN”, che vedrà la luce il prossimo 17 maggio. Il brano inedito è anche disponibile nel remix di Z. Kruspe Remix.

Prodotto da Olsen Involtini e dalla band Neue Deutsche Härte tedesca, si tratta del loro primo pezzo inedito rilasciato dopo “Mein Land” (2011).

Di cosa parla il singolo?

Deutschland è una canzone rigorosamente in tedesco, dedicata alla Germania ed ai vari momenti della sua storia, incluse le tribù germaniche, l’era del nazismo la sua fine. Da un lato, il gruppo esprime amore e affetto per questa terra e dall’altro odio e antipatia.

Il Video

Il video ufficiale, adatto a chi ha il palato forte, è un cortometraggio di oltre 9 minuti diretto da Specter Berlin e disponibile dallo stesso giorno del rilascio, e mostra diverse scene molto violente e macabre che spaziano dal Medioevo fino alle ribellioni dei giorni nostri, con tanto di atti di cannibalismo. La regina nera (Ruby Commey) che vediamo nelle immagini, rappresenta la Germania ed a un certo punto viene divorata a mo di banchetto, una scena molto forte che sta a rappresentare il successo economico che ha avuto questa nazione e le persone che la mangiano simboleggiano che hanno tratto beneficio da ciò. Il filmato vuole quindi riassumere vari eventi della storia della Germania, tra cui l’epoca romana, il Medioevo, le Guerre Mondiali e la Guerra Fredda. Ne sconsiglio la visione a coloro i quali possono sentirsi turbati da tutta questa violenza. Per vedere il filmato cliccate sull’immagine.

Deutschland – Rammstein – Traduzione

Tu (tu hai, tu hai, tu hai, tu hai)

Pianto molto (pianto, pianto, pianto, pianto)

Separata nello spirito (Separata, separata, separata, separata)

Unita nel cuore (unita, unita, unita, unita)

Noi (siamo, siamo, siamo, siamo)

Siamo stati insieme per così tanto tempo (siete, siete, siete, siete)

Il tuo respiro è freddo (così freddo, così freddo, così freddo, così freddo)

Il cuore in fiamme (così caldo, così caldo, così caldo, così caldo)

Tu (puoi, puoi, puoi, puoi)

Io (lo so, lo so, lo so, lo so)

Noi (siamo, siamo, siamo, siamo)

Voi (restate, restate, restate, restate)

Germania – il mio cuore in fiamme

Voglio amarti e condannarti

Germania – il tuo respiro è freddo

Così giovane, eppure così vecchia

Germania!

Io (tu hai, tu hai, tu hai, tu hai)

Non vorrei mai lasciarti (piangi, piangi, piangi, piangi)

Uno può amarti (tu ami, tu ami, ami, ami)

E odiarti (tu odi, odi, odi, odi)

Presuntuosa, superiore

Conquisti, vomiti

Sorprendi, invadi

Germania, Germania al di sopra di tutti





Germania – il mio cuore in fiamme

Vuoi amarti e condannarti

Germania – il tuo respiro è freddo

Così giovane, eppure così vecchia

Germania – il tuo amore

È una maledizione e una benedizione

Germania – il mio amore

Non posso dartelo

Germania!

Germania!

tu

io

Noi

Tutti voi

Tu (potentissima / superflua)

Io (superuomo, stanco)

Noi (più in alto sali, più cadi)

Tu (Germania, Germania al di sopra di tutti)

Germania: il tuo cuore in fiamme

Voglio amarti e condannarti

Germania – il mio respiro è freddo

Così giovane, eppure così vecchia

Germania – il tuo amore

È una maledizione e una benedizione

Germania – amore mio

Non posso darti il mio amore

Germania!

Rammstein – Deutschland testo

Autori: Richard Z. Kruspe, Paul Landers, Till Lindemann, Christian Lorenz, Oliver Riedel e Christoph Schneider.

Du (du hast, du hast, du hast, du hast)

Hast viel geweint (geweint, geweint, geweint, geweint)

Im Geist getrennt (getrennt, getrennt, getrennt, getrennt)

Im Herz vereint (vereint, vereint, vereint, vereint)

Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)

Sind schon sehr lang zusammen (ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid)

Dein Atem kalt (so kalt, so kalt, so kalt, so kalt)

Das Herz in Flammen (so heiß, so heiß, so heiß, so heiß)

Du (du kannst, du kannst, du kannst, du kannst)

Ich (ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)

Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)

Ihr (ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt)

Deutschland – mein Herz in Flammen

Will dich lieben und verdammen

Deutschland – dein Atem kalt

So jung – und doch so alt

Deutschland!





Ich (du hast, du hast, du hast, du hast)

Ich will dich nie verlassen (du weinst, du weinst, du weinst, du weinst)

Man kann dich lieben (du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)

Und will dich hassen (du hasst, du hasst, du hasst, du hasst)

Überheblich, überlegen

Übernehmen, übergeben

Überraschen, überfallen

Deutschland, Deutschland über allen

Deutschland – mein Herz in Flammen

Will dich lieben und verdammen

Deutschland – dein Atem kalt

So jung – und doch so alt

Deutschland – deine Liebe

Ist Fluch und Segen

Deutschland – meine Liebe

Kann ich dir nicht geben

Deutschland!

Deutschland!

Du

Ich

Wir

Ihr

Du (übermächtig, überflüssig)

Ich (Übermenschen, überdrüssig)

Wir (wer hoch steigt, der wird tief fallen)

Ihr (Deutschland, Deutschland über allen)

Deutschland – dein Herz in Flammen

Will dich lieben und verdammen

Deutschland – mein Atem kalt

So jung – und doch so alt

Deutschland – deine Liebe

Ist Fluch und Segen

Deutschland – meine Liebe

Kann ich dir nicht geben

Deutschland!





