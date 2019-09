Psicologi – Stanotte: audio e testo del nuovo singolo

Disponibile dall’11 settembre 2019 via Bomba Dischi, Stanotte è un singolo degli Psicologi prodotto da Luca Antonio Barker Dylan, in arte Sick Luke: leggi il testo e ascolta la nuova canzone.

Il duo duo emo-pop rap composto da Marco De Cesaris, in arte Drast e Alessio Aresu, aka Lil Kaneki, è tornato con questa gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Valerio Bulla e prodotta da uno dei producer più gettonati nella penisola.

Psicologi – Stanotte testo

Sick Luke, Sick Luke





[Drast]

La libertà costa cara, ti cola il mascara e diventa il Niagara

Nello zaino le Montana e questa città grigia torna colorata

Prendi da bere che ‘sta settimana sto da solo a casa (sto da solo a casa)

Ora che sono le tre del mattino ci siamo solo noi per strada

Noi che fumavamo fino all’alba (all’alba)

Brilli come le stelle nel cielo

Nuvole di fumo nella stanza (nella stanza)

Così le paranoie non le vedo

Coi sogni più grandi di noi

Ho scritto col marker sul muro “Non ci avrete come ci volete voi e se non vi sta bene, fan*ulo”

Non ci vogliono insieme come le Vele, come le Torri Gemelle

Ti faccio una foto, un istante è più bello se dura per s….

[Drast]

Niente è per sempre, tranne stanotte

Voliamo per la strada dopo qualche cocktail

Niente è per sempre, ok, che ce ne fot*e?

Nessuno ci fermerà, neanche la morte

Uoh-oh, uoh-oh, neanche la morte

Uoh-oh, uoh-oh, neanche la morte ci fermerà.

[Lil Kaneki]

Ho scritto: “Ti amo” con l’Uni Posca

Dopo qualche birra questa notte è nostra

Che è un attacco di cuore, io non trovo parole

Abbraccio Marco che mi dice: “Devi crede’ all’amore”

Come ca*zo fai?

Nascondi i sentimenti dentro agli schermi

Che racconteremo poi ai nostri figli

Che eravamo tutti ragazzi tristi?

E invece abbiamo detto di no (no)

Perché tutto questo trova un appiglio (appiglio)

Sei bella come San Lorenzo (San Lorenzo)

A tratti stupenda come San Basilio (San Basilio)

Casa libera ce l’ho

Ma ho una casa popolare, non ho mica un loft (loft)

Porta qualche birra e dopo dello scotch

Che il mio letto singolo diventa uno yacht

E ritorno barcollante, con l’alcol nelle gambe

Una foto di nascosto e tu mi dici: “Che palle”

Io dico: “Che palle” perché poi è un istante

Che diventa per sempre è molto più interessante.





[Drast]

Niente è per sempre tranne stanotte

Voliamo per la strada dopo qualche cocktail

Niente è per sempre, ok, che ce ne fot*e?

Nessuno ci fermerà, neanche la morte

Uoh-oh, uoh-oh, neanche la morte

Uoh-oh, uoh-oh, neanche la morte ci fermerà.





