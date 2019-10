Psicologi – Ancora Sveglio: audio e testo della nuova canzone prodotta da Zef

Pubblicato l’8 ottobre 2019 via Bomba Dischi, Ancora Sveglio è un singolo del duo emo-pop rap Psicologi, prodotto dal lombardo Zef, al secolo Stefano Tognini, già al lavoro per molti prestigiosi rapper come Izi, Rkomi e Guè Pequeno. Il testo e l’audio del brano.

Nella nuova gradevole canzone, scritta dal duo formato dal napoletano Marco De Cesaris, in arte Drast, e dal romano Alessio Aresu, aka Lil Kaneki, i due rapper classe 2001, duettano parlando degli eccessi nella vita (droga e alcol), insomma, storie di vita quotidiana abbastanza tristi, in cui purtroppo, molti ascoltatori vi si possono ritrovare.

Psicologi – Ancora sveglio testo

[Ritornello: Drast & Lil Kaneki]

Vomitavo al cesso, una vita in eccesso

E ti penso alle 4:00 e sono ancora sveglio

Ero all’ultimo banco e già sognavo questo

Qualche amico è fuori e qualcuno sta dentro

Vomitavo al cesso, una vita in eccesso

E ti penso alle 4:00 e sono ancora sveglio

Ero all’ultimo banco e già sognavo questo

Qualche amico è fuori e qualcuno sta dentro.





[Strofa 1]

Drast: Entravo in seconda ora, ancora con l’erba addosso

Avevo due amici tossici e i filtri nel portafoglio

Lil Kaneki: Con otto amari in gola, chissà se pensi ancora

Sono perso per strada come chi cerca la droga (droga, droga)

Drast: Come posso amarti se faccio schifo a me stesso?

Lil Kaneki: E dimmi come amarti se stai insieme a lui nel letto?

Drast: Qua va tutto a pu**ane eppure va di male in peggio

Lil Kaneki: Decidi se vuoi amarmi oppure spararmi nel petto.

[Ritornello: Drast & Lil Kaneki]

Vomitavo al cesso, una vita in eccesso

E ti penso alle 4:00 e sono ancora sveglio

Ero all’ultimo banco e già sognavo questo

Qualche amico è fuori e qualcuno sta dentro

Vomitavo al cesso, una vita in eccesso

E ti penso alle 4:00 e sono ancora sveglio

Ero all’ultimo banco e già sognavo questo

Qualche amico è fuori e qualcuno sta dentro.

[Strofa 2]

Lil Kaneki:Ci vogliono morti, ma non mi va

Ho rinchiuso la mia mente per la libertà

E ho perso amici come… fossero gli spicci

Dico che ti amo anche se non posso capirti

Drast: Ho visto amici litigare per la droga, odiarsi per una stron*a

Andarsene via di casa per lavare i cessi a Londra

A scuola fumavo in bagno

Mio fra’ vendeva nell’intervallo

Zero alternative, era costretto a farlo.





[Ritornello: Drast & Lil Kaneki]

Vomitavo al cesso, una vita in eccesso

E ti penso alle 4:00 e sono ancora sveglio

Ero all’ultimo banco e già sognavo questo

Qualche amico è fuori e qualcuno sta dentro

Vomitavo al cesso, una vita in eccesso

E ti penso alle 4:00 e sono ancora sveglio

Ero all’ultimo banco e già sognavo questo

Qualche amico è fuori e qualcuno sta dentro





