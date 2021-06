Polo & Pan rilasciano Ani Kuni, singolo estratto dal nuovo album

Rilasciato il 12 maggio 2021, Ani Kuni è un singolo che segna il ritorno del duo francese Polo & Pan, disponibile anche nella versione Edit, decisamente più corta. Vai direttamente al testo.

Il brano anticipa Cyclorama, nuovo nonché secondo album della coppia composta da Paul Armand-Delille (Polocorp) ed Alexandre Grynszpan (Peter Pan), che arriverà a oltre quattro anni dal disco d’esordio Caravelle e a poco meno di un anno dell’EP Feel Good.

Ani Couni è una canzone dei nativi americani, molto conosciuta in molti paesi. Eppure nessuno sembra conoscere con certezza la sua vera origine. Esistono delle varianti, sia per quel che concerne il titolo (a volte Ani Kuni), sia riguardo i testi, generalmente forniti senza alcuna traduzione.

Nota: la traduzione è basata su questo drammatico testo tradotto in inglese:

Father, have mercy on me

Because I’m dying of thirst

Everything is gone – I have nothing to eat

