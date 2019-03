Ivan Granatino, Bl4ir – Me Llama: audio e testo

Me Llama è il suo nuovo singolo di Ivan Granatino, inciso con la collaborazione di Bl4ir e disponibile dappertutto dal 1° marzo 2019.

Classe 1984, Ivan Granatino è un emergente interprete di musica classica napoletana, che gli ha trasmesso quella che è diventata poi una grande passione che si orienta sempre di più verso il rock e l’hip hop. La sua musica attuale è infatti un crossover tra questi due generi musicali.

Grazie al suo stile con cui passa con disinvoltura dall’hip hop, all’r&b, dalla musica dance al rock, Granatino può vantarsi di aver collaborato artisti del calibro di Clementino, Club Dogo, Luchè e il producer D-Ross.

Me Llama Testo – Ivan Granatino, Bl4ir

Bl4ir

Granatino

Vinz

Sient come suona la musica

Quann nun m fir e parlà

e nun teng suonn sto cca

chius ind a machin a vint all’or

tutt a nuttat.

Io non l’ho mai capito

porque esta’ me llama papito

sono andato per via Porto Rico

voglio pensi no che sia sparito

Eh, eh!

Nun mport sij a mij pccrè

so sicur e me e tu o saij pcchè

nun piens a sti sord a sti bors e cartier

c stiv ra primm t insiem cu mme.

Non ho mai capito come fai

aropp fatt ammor t n vaij

nun agg capit comm torn a cas

tutt n’ammurrat.

Mi de te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh, eh!





Mi di te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh, eh!

Tu nun può capì nun dorm maij

fin e seij a matin nun m saij

perchè gir gir e nun m fir.

Mo nun sacc manc cchiù song

m scet e nun t pens no sacc pcchè

so cagnat o saij ra chillu juorn

chillu juorn t scurdast e me.

Nun m chier cchiù se è tutt appost

t chiammav e nun me maij rispost

m vuò ben o no

chest’ammor nun è cosa nostr

m vuò ben o no

nun è cosa nostr.

Mi di te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh, eh!

Mi di te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh, eh!

Sai che se sto con te sto sempre bene con me

da quando manchi tu non è lo stesso baby

m mancn ne mumemnt ca passav cu tte

scinn già stong abbasc nnè.

Mi di te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh!

Mi di te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh, eh!

Bl4ir

Granatino

esto’ bebecita no me ama.





