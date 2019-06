Paola Iezzi – Gli occhi del perdono: ascolta il nuovo singolo disponibile in diverse versioni (testo)

Il testo e l’audio del nuovo singolo solista di Paola Iezzi, Gli occhi del perdono, rilasciato il 10 giugno 2019 e disponibile anche on air. La nuova orecchiabile canzone, è stata pubblicata in un EP che racchiude la versione Radio Edit in italiano e in spagnolo (intitolata “Con mis ojos te perdono”), i remix deep house di Atrim & Frankie Mancuso, HSQUAD Rmx (del Dj Hiisak e il suo team di H Studio) e la traccia “Festival (Unplugged 2019)”, versione ‘chitarra, voce e sax’ della celebre “Festival” del duo Paola & Chiara.

Si tratta di una interessante canzone pop con un beat “disco” abbastanza contagioso e adatto all’estate, il cui testo è stato firmato dall’interprete con la collaborazione di Emiliano Pepe e del tastierista dei Negramaro, Andrea Mariano.

Paola Iezzi Gli occhi del perdono testo

Ah ahahah ahahah ahah

Sono qui, sono qui, sono io

sono io, sono quasi perfetta

mentre fuori c’è gente che aspetta l’attimo

non parlare con nessuno

non rispondere a nessuno

perché vogliono sapere

perché diavolo stai male.

Non c’è più, non c’è più, è finita

e se questa è ragione di vita

tu riprenditi, amore, dai aspetta un attimo

non può essere ogni sera

non giocarti la carriera

quanto avanti puoi andare

non puoi stare così male.





Sono gli occhi del perdono

aspetta ancora un altro giorno e non buttarli così

li hai pagati una fortuna

non fidarti di nessuno

cosa vuoi che gli altri sappiano tu dentro cos’hai

devi ancora dimostrare

tu sei un mondo da scoprire.

(Woah) Ah ahahah ahahah ahah.

Vieni su, vieni su, io ti aspetto

sono già dell’umore perfetto

ma la voglia di andarsene è di un attimo

c’è l’amore di qualcuno

sei importante per qualcuno

non ti posso trattenere

se mi dici “devo andare”.

Sono gli occhi del perdono

aspetta ancora un altro giorno

e non buttarli così

li hai pagati una fortuna

non fidarti di nessuno

cosa vuoi che gli altri sappiano tu dentro cos’hai

devi ancora dimostrare

quanto ancora puoi valere.





Sono gli occhi del perdono.

Non fidarti di nessuno.

Sono gli occhi del perdono

aspetta ancora un altro giorno, non sprecarli così

li hai pagati una fortuna

non fidarti di nessuno

cosa vuoi che gli altri sappiano tu dentro cos’hai

devi ancora dimostrare

tu sei un mondo da scoprire

hai una luce da invidiare

ma c’è una guerra da finire

se vorrai ricominciare

non parlare con nessuno

non rispondere a nessuno

perché vogliono sapere

perché diavolo stai male

sono gli occhi del perdono.





