Ornella Vanoni, ricordate com’era? Il drastico cambiamento | Irriconoscibile

La cantante ha sempre stupito tutti per il suo essere senza filtri sul palco. Ornella Vanoni, negli in questo non è assolutamente cambiata. Ancora oggi è un’artista che difficilmente tiene la bocca chiusa quando qualcosa non le sta bene.

Oggi Ornella Vanoni ha ben 87 anni ma portati davvero alla grande. Quando la vediamo in TV, per interviste o esibizioni, c’è sempre da restare senza parole per la sua schiettezza e la sua ironia.

Ornella però negli anni, esteticamente, ha anche apportato dei cambiamenti ‘chirurgici’ al suo aspetto .

Ornella Vanoni, il cambiamento estetico negli anni è drastico

C’è chi ha la fortuna di invecchiare con ottimi geni, mantenendo quasi invariata la bellezza originaria. Raffaella Carrà aveva avuto questa fortuna, i suoi lineamenti erano praticamente sempre gli stessi. Ornella Vanoni, invece, è cambiata un bel po’.

Qualche malizioso ha sottolineato però che il suo viso ha avuto qualche ritocchino di troppo che magari, se fosse stato evitato avrebbe consentito al suo volto un aspetto più naturale.

Ornella e i ritocchini di troppo

Quando era giovane e all’inizio della sua lunga e fortunata carriera, Ornella era una bellissima donna, dal fascino magnetico. Non bisogna dimenticare che a corteggiarla sono stanti tanti uomini, tra cui anche alcuni celebri volti come Gino Paoli.

Un grande amore, quello tra i due artisti che ha creato tanto gossip e purtroppo non ha avuto un lieto fine anche se i due hanno comunque continuato a collaborare artisticamente e a far sognare i fan.

Ornella è molto amata anche da un’altra stella della TV, Maria De Filippi, sua grande fan. Molto spesso, infatti, la conduttrice l’ha invitata nelle sue trasmissioni, in particolare Amici dove l’artista ha potuto dare il suo parere artistico e professionale sui talenti che si affacciano oggi sul panorama musicale.

La Vanoni oggi ha questo aspetto ma il paragone con la foto che la ritrae in giovane età è davvero incredibile.