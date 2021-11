Gigi D’Alessio: la fidanzata Denise è 26 anni più piccola | Biondissima e bellissima

Dopo il successo in patria, l’artista ha avuto un grande riscontro anche nel mercato musicale internazionale.

La nuova fiamma di Gigi D’Alessio

Classe 1967, nato a Napoli si appassiona alla musica dopo aver ricevuto di regalo una fisarmonica. Dopo aver imparato da solo a suonare il pianoforte decide di prendere lezioni di solfeggio.

Entra in Conservatorio all’età di 12 anni e si diploma in pianoforte a 21 anni mentre all’età di soli 23 anni dirige l’Orchestra Scarlatti.

Nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti della scena napoletana, tra cui Mario Merola al quale ha dedicato la canzone Cent’anni.

Dopo aver avuto un discreto successo musicale nel 1992 pubblica il suo primo album ottenendo un buon riscontro nella sua regione di nascita.

Nel 1996 ottiene il ruolo di protagonista nel musicarello Annaré, film omonimo tratto da una sua canzone.

Nel 1999 ha l’onore di esibirsi al cospetto di Bill Clinton e nello stesso recita nel film Cent’anni, basato sul testo del suo brano.

Dopo un notevole successo a livello nazionale, partecipa al Festival di Sanremo 2000 con la canzone Non dirgli mai, per poi ripresentarsi in gara l’anno successivo con il brano Tu che ne sai.

Nel 2002 pubblica il suo quinto album al cui interno troviamo brani molto importanti per la carriera di D’Alessio, tra questi Non mollare mai che viene presa in prestito dal talent Amici di Maria De Filippi e Un nuovo bacio cantato in duetto con Anna Tatangelo che in seguito diventa sua compagna fino alla rottura della loro storia avvenuta nel 2020.

Nel 2005 ritorna in gara alla kermesse sanremese con il brano L’amore che non c’è, che ultimamente è stato eseguito come cover da suo figlio LDA, all’interno del talent di Maria De Filippi.

Oltre a la carriera di cantautore, D’Alessio ha anche anche preso parte ad alcune trasmissioni televisive prima come conduttore e poi come giurato.

Ecco chi è Danise Esposito

Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato da cui ha avuto tre figli Claudio, Ilaria e Luca (quest’ultimo attualmente è allievo nella scuola di Amici con il nome di LDA).

Dopo la storia con sua moglie si impegna sentimentalmente con Anna Tatangelo dal 2006 al 2020, dal loro amore nasce un figlio Andrea.

Dopo la storia con la cantante, Gigi si fidanza con Denise Esposito.

La ragazza è una bellissima donna, bionda con due grandi occhi celesti ed è ventisei anni più giovane di lui. La coppia al momento aspetta un figlio.

