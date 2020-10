Nothing But Thieves – Impossible: leggi la traduzione in italiano del testo

Rilasciato il 14 settembre e on air dal successivo 25 settembre 2020, Impossible è un meraviglioso singolo dei Nothing But Thieves, quarto anticipo del terzo album in studio Moral Panic, previsto il 23 ottobre 2020, a oltre tre anni dall’ultima fatica discografica Broken Machine.

Leggi il testo di questo emozionante e toccante brano del gruppo rock inglese composto da Conor Mason, Joe Langridge-Brown, Dominic Craik, Philip Blake e James Price, prodotto da Mike Crossey. Il video è stato diretto da Elliott Gonzo.

Dopo “Is Everybody Going Crazy?”, “Real Love Song” e “Unperson”, rispettivamente rilasciati il 18 marzo, il 23 giugno e il 14 settembre 2020, è arrivata questa perla dell’atteso disco, anticipato anche da “Phobia”, pubblicato il 16 ottobre, a una settimana di distanza dalla release del progetto, che sarà composto da altre sei tracce inedite.

La coinvolgente canzone è stata scritta da Julian Emery, Dominic Craik, Conor Mason, Mike Crossey & Jim Irvin e dal punto di vista del significato, parla delle sensazioni che il protagonista ha quando si innamora. Riguardo il singolo, queste le parole del gruppo: “In un certo senso ‘Impossible’ è l’antitesi del resto dell’album, caratterizzato da ansia e confusione su ciò che sta accadendo su questo pianeta. Questo brano è il contrario, comunica una sensazione di possibilità e speranza. È un momento di sollievo di cui noi e l’album avevamo bisogno.”.

Testo e traduzione di Impossible dei Nothing But Thieves

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

[Strofa 1]

Took a breath, let it go

Felt the moment settle so

I couldn’t wait to tell you why

I’m standin’ here with this awkward smile

And that’s because

Ho preso fiato, l’ho lascialo andare

Ho sentito il momento di sistemarli quindi

Non vedevo l’ora di dirti perché

Sono qui con questo imbarazzante sorriso

E il motivo è che

[Ritornello]

I could drown myself in someone like you

I could dive so deep I never come out

I thought it was impossible

But you make it possible

Potrei annegarmi in qualcuno come te

Potrei immergermi così in profondità da non uscirne più

Pensavo fosse impossibile

Ma tu lo rendi possibile





[Strofa 2]

Love, it stings and then it laughs

At every beat of my battered heart

The sudden jolt, a tender kiss

I know I’m gonna die of this

And that’s because

L’amore, brucia e poi ride

Ad ogni battito del mio malandato cuore

Una scossa improvvisa, un tenero bacio

So che ne morirò

E questo perché

[Ritornello]

I could drown myself in someone like you

I could dive so deep I never come out

I thought it was impossible

But you make it possible

[Pre-Ritornello]

I’ll take the smooth with the rough

Feels so fucked up to be in love

Another day, another night

Stuck in my own head but you pull me out

You pull me out

Accetterò il lato positivo e quello negativo

Sembra tutto così incasinato quando si è innamorati

Un altro giorno, un’altra notte

Intrappolato nella mia mente ma tu mi hai tirato fuori

Mi hai tirato fuori

[Ritornello]

I could drown myself in someone like you

I could dive so deep I never come out

I thought it was impossible

But you make it possible

[Ponte]

Somebody told me and I think they’re right

There is a change on its way tonight

And I feel it’s so

But I fear it though





Somebody told me and I think they’re right

There is a change on its way tonight

And I feel it’s so

And I feel it so

Mi hanno detto e credo che abbiano ragione

Che c’è un cambiamento in arrivo stasera

E sento che è così

Ma ne ho paura anche se

Mi hanno detto e credo che abbiano ragione

Che c’è un cambiamento in arrivo stasera

E sento che è così

E lo sento così

[Ritornello]

I could drown myself in someone like you

I could dive so deep I never come out

I thought it was impossible

But you make it possible