Leggi il testo e guarda il video di Giovane Rondo by Rondodasosa

Leggi il testo e guarda il video di Giovane Rondo, singolo nonché title track del primo EP di RondoDaSosa, rilasciato venerdì 16 ottobre 2020 per la label milanese Real Music 4 Ever.

Nel primo progetto del giovane rapper lombardo, sono presenti sette interessanti tracce, tra le quali la coinvolgente Slatt feat. Capo Plaza e il brano in oggetto, scritto con la collaborazione di AVA, che l’ha anche prodotto.

Oltre a Capo Plaza, nel disco vi sono altri due importanti ospiti, vale a dire Vale Pain e Shiva, che sentiamo rispettivamente in Southside e Youngshit. Le altre tracks sono Trap, Baby e Dolore. Le canzoni sono state prodotte da AVA, ad eccezione di Youngshit, prodotta da Adam11.

Sotto trovate il video ufficiale che accompagna questo intimo pezzo, un cortometraggio diretto da Davide Vicari e online dal 17 ottobre 2020.

Testo Giovane Rondo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





(Davvero pensate che potrei ? sul mio nome ?)

Non accetto verità

Per ogni madre che piange ha la sua lacrima

Se mi guardi sono qua

A pensare di arrivare fino a ogni città

Ogni ragazzo che sta dentro

Che vede sua mamma soltanto dietro uno schermo

Tutto questo non ha senso

La vita che passa in fretta come un treno

Giovane Rondo nelle Trenches

Forever sul collo ma non esiste un “per sempre”

Saremo giovani per sempre

Mi son fatto forte senza un padre presente

Il tuo odio non mi tocca, giuro

Stavo con le spalle contro al muro

Ho pensato solo a me stesso

Perché nessuno ti dà un futuro

Ro-Ro-Ro-Ro-Rondo

Rondo, Rondo, Rondo, Rondo

AVA on the beat





OTF come Lil Durk

La tua bitch pops a perc

Sul TG non ci torno

Per ogni slime un processo

Fuck agli opps, ho pensato a me

Si, nella bag, si, è una money bag

Ha un serpente al mio fianco

Ora chiamo il mio slatt

Drip nero sul suo bag (bag)

Prima la fo**evo in strada, ora in hotel (Gang, gang)

Prima entravo senza timbro in privè (Gang, gang)

Ora i miei dawg hanno i racks nel back (I racks nel back)

Come ad Atlanta 4PF (4PF)

[Tv]

Sentiamo Massimo Veneziani

Calci, pugni, bottigliate, poi tavolini divelti e fioriere-

Succedeva a Santa Margherita-

Ieri due denunce ma ciò che è andato in scena è più di una rissa tra ventenni, piuttosto uno scontro tra gruppi e in mezzo la musica trap. Una battaglia tra i sostenitori del giovane milanese Rondodasosa, al secolo Mattia Barbieri

[Strofa 2]

Contro un opps, many (help?)

Non sei tu, block boy faccio shoot (Skrt, skrt)

Vedo un opps, baby mama (Baby mama)

Vesto blu, Crip Gang fuck SuWoo (Skrt, skrt)

Sto ancora tra i miei, sto ancora tra i miei, sto ancora tra i miei (Skrt, skrt)

Tu dimmi chi sei, tu dimmi chi sei, tu dimmi chi sei?

Non guardo Sex on the City

A Rimini faccio sex on the beach (Big man)

20-20 l’anno del topo, il blocco è pieno di snitch (Yah don’t know)

A 18 anni ho un solo obiettivo (Skrt)

Prendermi tutto ciò che non è stato mio