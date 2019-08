Nadia Toffa e la sua prima ed unica canzone “Diamante Briciola”

Ha commosso un po’ tutti la scomparsa della solare Nadia Toffa, storica inviata e conduttrice de Le Iene, che dopo aver combattuto a lungo con un tumore, ci ha purtroppo lasciato. Una donna combattiva, coraggiosa, positiva, sempre sorridente e piena di vista è passata a miglior vita e anche in questo sito vogliamo salutarla per l’ultima volta, citando la sua prima ed unica canzone scritta di suo pugno che si intitola Diamante Briciola. Il testo e l’audio.

Lo scorso febbraio, Nadia aveva condiviso su Instagram il video in tre parti del brano (parte 1, parte 2, parte 3) e il riscontro era stato così positivo che decise di renderlo disponibile su Spotify e sulle altre piattaforme streaming, oltre che negli store digitali.

Nadia Toffa – Diamante Briciola testo

E rimase in silenzio come un’emozione

Con le lacrime agli occhi pieni di sorrisi

Parleremo senza parole, vivremo per davvero

Due nel sempreovunque in un angolo di eternità

E l’oceano lo saprà scritto tra le sue onde.

Stringila forte

Non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola.

Stringila forte

Non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola.

Ti riconosco dall’odore delle mani

Svegliala con un caffè vaniglia, cantale una favola

Corri bimba che il tempo non ci aspetta

L’hai sempre saputo

Dalla bocca escono lacrime e dagli occhi sorrisi

E l’oceano lo saprà scritto tra le sue onde.





Stringila forte

Non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola.

Stringila forte

Non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola.

Il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola

Il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola

Stringila forte

Non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola.

Stringila forte

Non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola.





Il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola

(Stringila forte

Non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola.)

Il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola

(Stringila forte

Non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola.)





