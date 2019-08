Aurora Celli – Negli Anni Novanta (Onyx Version): testo e audio della canzone d’esordio

Aurora Celli è una popolare tiktoker che nella piattaforma video vanta oltre 400 mila follower e Negli Anni Novanta (Onyx Version) è il titolo della sua primissima canzone, disponibile dal 9 agosto 2019 via Battitorumore Ed. Musicali.

Si tratta di una canzoncina senza troppe pretese, scritta, composta e arrangiata da Alberto Rapetti, che parla ovviamente degli anni ’90, tempi in cui c’era poco internet e tanta voglia di stare tra la gente. Non mancano citazioni a Max Pezzali ed ai Take That.

Aurora Celli – Negli Anni Novanta testo

[Ritornello][x2]

Come la musica anni ’90

come la moda negli anni ’90

le discoteche negli anni ’90

come Onyx negli anni ’90.

I ricordi di mamma

di quegli anni ’90

i Take That e Pezzali

il karaoke e i Mondiali

quanti chilometri fatti in spiaggia

con le Onyx sempre in spalla

come i ragazzi del muretto

notti magiche senza un tetto.

E mia mamma mi racconta che:





[Ritornello][x2]

Come la musica anni ’90

come la moda negli anni ’90

le discoteche negli anni ’90

come Onyx negli anni ’90.

Le estati e i gelati

i falò e i tormentoni

sotto un cielo di sogni

senza i cellulari

lo zainetto sopra sulla spalla

con poco internet e tanta sabbia

e il tamagotchi che moriva sempre

perché era meglio stare con la gente.

E mia mamma mi racconta che:





[Ritornello][x2]

Come la musica anni ’90

come la moda negli anni ’90

le discoteche negli anni ’90

come Onyx negli anni ’90.

come negli anni ’90.





