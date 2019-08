Loomy – Senza Filtro: audio e testo del singolo

Lorenzo Lumia, in arte Loomy, è un rapper classe 1994 di Vercelli, che nel 2016 ha partecipato al talent show X Factor e Senza Filtro è un suo singolo, rilasciato il 19 luglio 2019 via RCA Records.

Leggi il testo e ascolta questo pezzo, scritto di suo pugno e prodotto da Massimo Barberis, aka Macs.

Loomy – Senza Filtro testo

Ehi

Tic tac, ora che ho il tempo che mi rincorre

Keep calm, perché è la fretta poi che ti fot*e

Dixan, troppe ca**ate da certe bocche

Pixar, con i miei sogni che fanno a botte

Questa roba pica come chili, pesa troppo chilli

Fra’ sono il burattinaio, muovo solo i fili

Come l’ago nel pagliaio ho il fumo nei vestiti

Non ho nulla nel salvadanaio e vado come speedy.

Back game, non è Miami né L.A.

Oggi che il cielo non è grey

Chiedono “fra, tutto bene?” solo se conviene

Rispondo che è ok

Ora precipito, guerra dentro l’oceano pacifico

Oh ehi, palle in classifica

Giuro che tanto non mi classifico.

Ehi, hola, hola, hola, hola, ci si vede ancora

Prima fuori dalla scuola, adesso fuori moda

Giro, giro, ma nel traffico ho fatto la coda

Solo un tiro e dopo scrivo un classico da nodo in gola

È già lunedì, io che per ‘ste rime dormo

Che ho preso fino a qui pure quello che non ho

Fra’ dicono che mentire è sempre stato rock

E per questo le bugie c’hanno le gambe corte.





Paris, Oslo, Lagos, Melbourne, ah

Jakarta, Abu Dhabi

Buenos Aires, New York

(Ooh, ooh, ooh, ooh)

Jaipur, Cairo, Tokyo, Rio de Janeiro

Mo’ capivo senza filtro, ah

Vivo la vita senza filtro, ah

Jaipur, Cairo, Tokyo, Rio de Janeiro

Mo’ capivo senza filtro, ah

Vivo la vita senza filtro, ah

Ah, ah, ah

Ehi, che adocchiamo il S.O.S.

Anche se ci perdiamo, su strade diverse

Fra’ peso le parole, sono belle spesse

Cresciuto coi documentari in VHS

Chiamo dalla cabina, ma di pilotaggio

Sono un lavoratore ed oggi è il primo maggio

Giuro che poi non voglio il sole, basterebbe un raggio

Senza mi-raggio quale mi-raggio?

Fra’ pensavo di aver fatto almeno la metà

Ora che non conto manco sulla mia città

Certa gente parla, ma poi che lavoro fa?

Oltre a panette e imbianchini nello stesso bar

Sempre nello stesso bar

Yeah, fra mille strade ho scelto quella giusta, ehi

In giro c’è qualcosa che mi puzza, ah

La voce fuori campo mi disturba, ah

Se segno passerò sotto la curva

Paris, Oslo, Lagos, Melbourne, ah

Jakarta, Abu Dhabi

Buenos Aires, New York

(Ooh, ooh, ooh, ooh)

Jaipur, Cairo, Tokyo, Rio de Janeiro

Mo’ capivo senza filtro, ah

Vivo la vita senza filtro, ah

Jaipur, Cairo, Tokyo, Rio de Janeiro

Mo’ capivo senza filtro, ah

Vivo la vita senza filtro, ah

Ah, ah, ah





Ah, ah, ah

Ah, ah

(Jaipur, Cairo, Tokyo, Rio de Janeiro)

(Mo’ che capivo senza filtro) Ah

(Vivo la vita senza filtro) Ah





