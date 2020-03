Mostro – Nuova luce: audio e testo della nuova canzone

Nuova luce è la traccia che apre Sinceramente Mostro, terzo album in studio del rapper capitolino, disponibile ovunque e a sorpresa da martedì 3 marzo 2020.

Leggi il testo e ascolta questa grintosissima canzone, scritta di suo pugno e prodotta dagli Enemies, duo di produzione composto da Yoshimitsu (Matteo Nesi) e Manusso, nella quale l’artista classe ’92 dice di essere tornato più forte che mai, non pago del successo ottenuto artisticamente, dopo tante peripezie.

Mostro – Nuova luce testo

Download su: Amazon – iTunes

Queste parole per me sono magiche

Trasformano in delle canzoni situazioni tragiche

Io ci ho riempito ‘ste pagine

Però questa volta disegno una porta da cui lascio fuori i fantasmi, nessuno rovinerà questa mia immagine

Ehi, ho percorso strade aride, ho vagato nell’Antartide

Parli, parli, cosa sai di me?

So quant’è fredda una lapide

Quanto bruciano le lacrime

No, non sono un figlio di papà

Io sono figlio di mio padre

Certe volte, è vero, è stata dura

Quello che chiedevo era una chance e non è mai arrivata, finché poi non me ne sono io creata una

Ora la mia tuta è Prada e la mia strada è meno scura

Pensi che ‘sta mer*a sarà meno greve, adesso che sto bene è che devi avere paura

Il veleno si trasforma in energia pura

Non sto più all’inferno, guarda in alto e poi saluta perché sto seduto sulla luna

Sono quella sagoma che fuma

Come un cane che ha attraversato la strada più trafficata

Fra’, non è stata solo fortuna, biatch





[x2]

Nuovo disco, nuove rime, nuovi flow

Nuovi soldi, nuovo stile, nuovi show

Nuove strade, nuovi sogni, nuovo me

Nuova luce, nuove fiamme, nuovo re

Questa mer*a è troppo vera, piango mentre te la scrivo

Ci vedevo solo in bianco e in nero, tutto quanto in negativo

Ora sai chi sono e se mi incontri poi ti caghi sotto

Torni a casa con gli avvisi in mano

Guardi se il mio viso è umano perché ho il ca**o che è più un dinosauro, un flow che è disumano

E questo non è il disco in cui io dico che mi uccido

Senti quanto spacco? Sono troppo vivo

Ho guardato nell’abisso, e l’abisso mi ha rifatto l’occhiolino

Sai che sputo l’odio e non mi scuso per il modo in cui mi esprimo

Finché poi sarà oggettivo

Che ogni mio nuovo disco è meglio di un boc*hino

Ah, eh, rock’n’roll è questa mer*a

La mia zolla, erba, che è sicuro meglio della tua

Quando suono il basso crolla, fra’, trema la terra, nella folla, energia pura

Ho reso il mio presente meglio del passato, ora è il futuro che mi teme

Predestinato, rap soldato, odio l’hip-hop, se moriremo lo faremo insieme

Yeh, non puoi togliermi il veleno dalle vene

Però fan*ulo il bianco e il nero perché adesso non sai quanto ca**o vedo bene

Questa luce accecherà e costringerà a guardare chi non può vedere

Questo sono io e se Dio crede di aver fatto meglio, per me se lo può tenere





[x2]

Nuovo disco, nuove rime, nuovi flow

Nuovi soldi, nuovo stile, nuovi show

Nuove strade, nuovi sogni, nuovo me

Nuova luce, nuove fiamme, nuovo re





Ascolta su: