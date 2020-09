24kGoldn feat. Iann Dior – Mood: video, testo e traduzione della canzone

Rilasciato il 24 luglio 2020, Mood è un singolo dei rapper e amici 24kGoldn e Iann Dior, divenuto popolare grazie alla piattaforma TikTok: leggi il testo e la traduzione in italiano del brano. A seguire il video diretto da Sebastian Sdaigui e disponibile dal 5 agosto 2020.

Lo statunitense e il portoricano hanno unito le forze in questa contagiosa canzone da loro scritta, mentre la produzione è stata affidata a KBeaZy, Omer Fedi & Blake Slatkin. In questo pezzo, i due giovani artisti riflettono su una relazione tossica con una donna che è volubile, indecisa e spesse volte manipolatrice.

Mood 24kGoldn Testo

Oh-oh-oh

Yeah, yeah, yeah, yeah (Yeah)

[Rit.]

Why you always in a mood? Fuckin ’round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view

Why you always in a mood? Fuckin ’round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view, yeah

[1a Strofa: Iann Dior]

I could never get attached

When I start to feel, I unattach

Somehow I always end up feeling bad

Baby, I am not your dad, it’s not all you want from me

I just want your company

Girl, it’s obvious, elephant in the room

And we’re a part of it, don’t act so confused

And you love startin’ it, now I’m in a mood

Now we arguin’ in my bedroom

[Pre-Rit.: Iann Dior]

We play games of love to avoid the depression

We been here before and I won’t be your victim

[Rit.]

Why you always in a mood? Fuckin ’round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view

Why you always in a mood? Fuckin ’round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view





[2a Strofa]

So why you tryin’ to fake your love on the regular

When you could be blowin’ up just like my cellular?

I won’t ever let a shorty go and set me up

Only thing I need to know is if you wet enough

I’m talking slick back, kick back, gang sippin’ fourties

You keep playin, not another day with you, shorty

Mismatched fits, that was way before you know me

Got a lot of love, well, you better save it for me

[Pre-Rit.: Iann Dior, Insieme]

We play games of love to avoid the depression

We been here before and I won’t be your victim

[Rit.]

Why you always in a mood? Fuckin ’round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view

Why you always in a mood? Fuckin ’round, actin’ brand new

I ain’t tryna tell you what to do, but try to play it cool

Baby, I ain’t playing by your rules

Everything look better with a view, yeah





24kGoldn – Mood traduzione

[Ritornello]

Perché sei sempre di cattivo umore? Caxxeggi in giro, agendo da persona che non sei

Non sto cercando di dirti cosa devi fare, ma di prenderla con filosofia

Baby, non sto giocando seguendo le tue regole

Tutto sembra migliore con vista panoramica

Perché sei sempre di cattivo umore? Ca**eggi in giro, agendo da persona che non sei

Non sto cercando di dirti cosa devi fare, ma di prenderla con filosofia

Baby, non sto giocando seguendo le tue regole

Tutto sembra migliore con vista panoramica, sì

[Strofa 1]

Non potrei mai affezionarmi

Quando inizio a provare qualcosa, mi allontano

Chissà perché finisco sempre per star male

Baby, non sono tuo padre, non è quello che vuoi da me

Voglio solo la tua compagnia

Ragazza, è ovvio, elefante nella stanza [Nota: “Elephant in the room” è un’espressione tipica della lingua inglese utilizzata per indicare una verità che, per quanto ovvia e evidente, viene ignorata o minimizzata. L’espressione si riferisce cioè ad un problema molto noto ma di cui nessuno vuole discutere, oppure ad un particolare elemento di tale problema. L’idea di base è che un elefante dentro una stanza sarebbe impossibile da ignorare; quindi, se le persone all’interno della stanza fanno finta che questo non sia presente, la ragione è che così facendo sperano di evitare un problema più che palese. Questo atteggiamento è tipicamente adottato in presenza di tabù sociali o di situazioni imbarazzanti. Da Wikipedia]

E ne facciamo parte, non essere così confusa

E ti piace iniziare, ora mi sento in vena

Ora ne discutiamo nella mia camera da letto





[Pre-Ritornello]

Facciamo giochi d’amore per evitare la depressione

Siamo già stati qui e non sarò la tua vittima

[Ritornello]

Perché sei sempre di cattivo umore? Caxxeggi in giro, agendo da persona che non sei

Non sto cercando di dirti cosa devi fare, ma di prenderla con filosofia

Baby, non sto giocando seguendo le tue regole

Tutto sembra migliore con vista panoramica

Perché sei sempre di cattivo umore? Ca**eggi in giro, agendo da persona che non sei

Non sto cercando di dirti cosa devi fare, ma di prenderla con filosofia

Baby, non sto giocando seguendo le tue regole

Tutto sembra migliore con vista panoramica

[Strofa 2]

Allora perché cerchi regolarmente di ingannare il tuo amore

Quando potresti saltare in aria proprio come il mio cellulare?

Non lascerò mai andare una piccoletta che mi ha incastrato

L’unica cosa che devo sapere è se ti sei bagnata abbastanza

Sto parlando della pettinatura lucida all’indietro, rilassarsi, gang sippin’ fourties

Tu continui a giocare, non un altro giorno con te, piccoletta

Mismatched fits, è stato molto prima che tu mi conoscessi

Hai molto amore, beh, è meglio che lo conservi per me

[Pre-ritornello]

Facciamo giochi d’amore per evitare la depressione

Siamo già stati qui e non sarò la tua vittima

[Ritornello]

Perché sei sempre di cattivo umore? Caxxeggi in giro, agendo da persona che non sei

Non sto cercando di dirti cosa devi fare, ma di prenderla con filosofia

Baby, non sto giocando seguendo le tue regole

Tutto sembra migliore con vista panoramica

Perché sei sempre di cattivo umore? Ca**eggi in giro, agendo da persona che non sei

Non sto cercando di dirti cosa devi fare, ma di prenderla con filosofia

Baby, non sto giocando seguendo le tue regole

Tutto sembra migliore con vista panoramica, sì