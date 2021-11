Milano Music Week 2021, sarà inaugurata da Vasco Rossi

La Milano Music Week 2021 torna nel capoluogo Lombardo. Ad inaugurarla sarà il cantante Vasco Rossi. Scopriamo tutti i dettagli.

La Milano Music Week torna dal vivo dopo un’edizione completamente online, dovuta alla pandemia Covid-19.

Dal 22 al 28 novembre, il capoluogo Lombardo sarà il centro della musica e vedrà susseguirsi nomi importanti del panorama musicale italiano.

Milano Music Week: Vasco Rossi inaugurerà la quinta edizione

Il programma prevedere numerose presenze sia online che dal vivo, con eventi che mireranno a vedere al futuro dell’industria discografica coinvolgendo gli addetti al lavoro e gli appassionati.

Con la quinta edizione torneranno i concerti dal vivo e i live club, intitolati Music Rock Hearts, che porteranno l’attenzione sul settore musicale che ha cominciato a ripartire dopo una crisi fatta di partenze, stop e ripartenze dovute alla pandemia in corso.

Uno dei luoghi della manifestazione, sarà l’Apollo di Milano, club sui Navigli, da sempre riferimento del mondo musicale che quest’anno ospiterà vari eventi della kermesse tra cui concerti live, panel e incontri dal vivo.

Milano è la Città Metropolitana Italiana con più live club in tutto il Paese, e l’obiettivo dell’evento è quello di riportare la gente a vivere l’esperienza dei concerti live e del vivere la musica come si faceva prima del lockdown.

“Nonostante la Milano Music Week non si sia mai fermata, nemmeno nel 2020 in piena pandemia, tornare dal vivo in questa quinta edizione è una grande emozione perché dà il senso della definitiva ripartenza delle attività artistiche in città” – dichiara Tommaso Sacchi, Assessore della Cultura di Milano – “programma di questa quinta edizione riserva inoltre molta attenzione a uno dei settori più colpiti dalla pandemia, ovvero il mondo dei live club, che costituiscono una rete diffusa molto importante nei diversi quartieri della città”

Le novità della MMW

Ad inaugurare la quinta edizione della Milano Music Week sarà il cantante Vasco Rossi.

L’uomo lo farà con un esclusivo keynote sul canale streaming dell’evento.

“La tecnologia dello streaming può essere utile ad amplificare ciò che accade nel mondo reale, che è dove vogliamo tornare quest’anno. La fruizione online degli eventi sarà di certo una parte importante del programma ma le destinazioni che abbiamo scelto di privilegiare saranno i music club” – afferma Luca de Gennaro, curatore artistico della MMW– Il primo segno di rinnovamento è il gradito ingresso nel nostro gruppo di lavoro di Nur Al Habash, che con me condivide oneri e onori come curatrice artistica, e con la quale stiamo costruendo il calendario di una settimana che vogliamo rappresenti una vera ripresa degli eventi musicali nella nostra città, che sia divertente e stimolante per il pubblico, e che serva al mondo della musica, per tornare finalmente a respirare”.