Mika, avete mai visto dove abita? In un magnifico casale | Extralusso

Avete mai visto dove abita il cantante Mika? Il suo casale è immerso nel lusso. Non crederete ai vostri oggi.

Mika, nome d’arte di Michael Holbrook Penniman Jr. è un cantautore e showman libanese, naturalizzato britannico prestato alla tv italiana.

Nato a Beirut, nel 1983, terzo di cinque fratelli, ad appena un anno si trasferisce con la sua famiglia a Parigi a seguito della guerra civile libanese, all’età di nove anni a causa di motivi famigliari si trasferisce a Londra dove frequenta prima il Lycée Français Charles de Gaulle e poi il Royal College of St. Peter at Westminster e il Royal College of Music.

Mika e il suo fantastico casale

Affetto da dislessia che ancora oggi gli da problemi nel leggere gli spartiti musicali e le lancette dell’orologio, ha cominciato a scrivere canzoni sin da piccolo, ma si è fatto notare grazie alla sua pagina personale su MySpace dove viene notato da un discografico che nel 2006 gli propone un contratto per incidere il brano Grace Kelly.

Il singolo, pubblicato a livello mondiale nel 2007 ottiene un enorme successo in tutto il mondo, soprattutto in Europa ma in America si posiziona soltanto al 57° posto nella classifica dei dischi più venduti e ascoltati.

Dopo essere stato ospitato come artista internazionale al Festival di Sanremo 2007, confessa di aver subito delle frustrazioni dalla sua casa discografica che gli chiedeva di omologarsi alle sonorità pop del momento.

Bissa il successo con il secondo singolo Relax, Take it Easy ottenendo nuovamente un grandissimo successo in Europa ma quasi nulla negli Stati Uniti dove non entra neanche in classifica.

Dopo altri successi e un periodo lontano dalle scene musicali, collabora nel 2012 con Madonna per la scrittura del brano Gang Bang contenuto nell’album MDNA e nello stesso anno partecipa come ospite a X Factor Italia divenendo giudice del talent l’anno seguente.

Grazie al successo ottenuto in Italia, ottiene un one man show in prima serata e continua ancora oggi ad essere considerato un’ottimo showman.

La dimora in Italia

Mika, ha affermato di essere omosessuale nel 2012 ed è fidanzato da molti anni con Andrea Dermanis regista e sceneggiatore di documentari di origine greca.

Il cantante, innamorato dell’Italia, ha deciso di acquistare un fantastico casale in Toscana, dove trascorre del tempo assieme ai suoi cani Melachi e Amira.

Il casale immerso nel verde è in stile rurale, con pareti in mattoni e ampi spazi con pavimenti in pietra.

La cucina è in pietra con un grande forno in legna e la camera da letto ha un bellissimo affaccio sul cortile.

Ma il vero gioiello è il soggiorno in cui domina un enorme camino antico e il pianoforte dove l’artista realizza le sue canzoni.