Marshmello – Light It Up feat. Tyga & Chris Brown: video ufficiale, testo e traduzione

Il deejay, producer e musicista statunitense Marshmello vi presenta la nuova produzione Light It Up, impreziosita dalle voci del rapper californiano Tyga e del cantautore e ballerino statunitense Chris Brown.

E’ a parer mio niente male la nuova canzone del produttore di Philadelphia, accompagnata dal festoso videoclip diretto da Arrad, che vede il tris d’assi al centro della scena.

I tre entrano in un locale nel quale persone sembrano annoiate. Marshmello alla console con Tyga e Breezy, animano il locale e che festa abbia inizio! E come dolce? Naturalmente una torta, ma non una normale, ma una torta fatta d’oro e diamanti! Per vedere il filmato cliccate sull’immagine.

Testo

[Tyga]

You a real bitch, light it up (Light it up)

You a real bitch, go ‘n light it up (Light it up)

It’s your birthday, go ‘n light it up (Light it up)

I’m drunk and I’m throwin’ middle fingers up

Mellow made it right

[Tyga]

Pass me the kush, we gon’ light it up (Light it up)

I’m drunk and I’m throwin’ middle fingers up (Fingers up)

Slide in my DM, you can hit me up (Hit me up)

She wanna be the one, she ain’t the only one (No)

I got a bop in the trap, got a bop on my lap (Yeah)

Bitch, I’m a dog but I ain’t got to chase the cat (Nah)

They pull up where I’m at, get the addie for their friends (Yeah)

I don’t keep loose change and I don’t top loose ends

If a nigga want beef, if a bitch want beef

We put it on the grill, serve that bitch to the street (Blah)

She call me young Beckham ’cause a nigga go deep (Yeah)

I live by the beat, I’ma kill what I eat (Ayy)

[Chorus]

If you a real bitch, light it up (Light it up)

If you a real bitch, go ‘n light it up (Light it up, light it up)

It’s your birthday, go ‘n light it up (Light it up, ayy)

I’m drunk and I’m throwin’ middle fingers up (Fingers up, fingers)

Ooh, my niggas gon’ light it up (Light it up, light it up)

If you a real nigga, go ‘n light it up (Light it up)

It’s your birthday, light it up (Light it up)

It’s you a real bitch, go ‘n light it up (Light it up)

She can get it running over me (Yeah)

She heard about me and she know I’m a freak (Ooh)

She can top, running over me (Over me, yeah)

Girl, you know ain’t no controllin’ me (No, no)

Close your mouth when I’m facing you (Yeah)

I don’t chase (When I drink in it, straight up)

Tell your girl she can play with it (Ooh)

Light it up so we stay lit

We gon’ keep it going like (Yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

I know you see the smoke in the air, yeah, yeah

(You see that smoke)

You might get up mami

Don’t tell nobody

Don’t mean to push up on you

Whiskey keeping you balanced

Throw that ass backward while that ass clapping

Ooh woah, light it up

[Chorus]

If you a real bitch, light it up (Light it up)

If you a real bitch, go ‘n light it up (Light it up, light it up)

It’s your birthday, go ‘n light it up (Light it up, ayy)

I’m drunk and I’m throwin’ middle fingers up (Fingers up, fingers)

Ooh, my niggas gon’ light it up (Light it up, light it up)

If you a real nigga, go ‘n light it up (Light it up)

It’s your birthday, light it up (Light it up)

It’s you a real bitch, go ‘n light it up (Light it up)





[Outro]

Yeah, Mello (You a real bitch, light it up)

T-raw, C-Breezy

If you a real bitch, go ‘n light it up

You a real bitch, light it up

If you a real bitch, go ‘n light it up





Traduzione in italiano

[Tyga]

Sei una vera stron*a, accendila (accendila)

Sei una vera stron*a, vai e accendila (accendila)

È il tuo compleanno, vai ad accenderla (accendila)

Sono ubriaco e sto alzando il dito medio

Mellow ha sistemato le cose

[Tyga]

Passami l’erba, dobbiamo accenderla (accendila)

Sono ubriaco e sto alzando il dito medio (alzando il dito)

Inserisci il mio DM, puoi comntattarmi (contattarmi)

Lei vuole essere l’unica, non è l’unica (No)

Ho un bop in trappola, ho un bop sulle ginocchia (Yeah)

Stron*a, sono un cane ma non devo inseguire il gatto (Naa)

Si fermano dove mi trovo io , prendono l’addie per i loro amici (Sì)

Non ho spiccioli e non ho questioni in sospeso

Se un neg*o vuole la carne1, se una stron*a vuole la carne

La mettiamo sulla griglia, serviamo quella stron*a in strada (Blah)

Lei mi chiama giovane Beckham, perché un neg*o va in profondità (Sì)

Vivo al ritmo, uccido ciò che mangio (Ayy)

[Ritornello]

Se sei una vera stron*a, accendila (accendila)

Se sei una vera stron*a, vai e accendila (accendila, accendila)

È il tuo compleanno, vai e accendila (accendila, ayy)

Sono ubriaco e sto alzando il dito medio (alzando il dito, alzando il dito)

Ooh, i miei amici la accendono (accendila, accendila)

Se sei un vero neg*o, vai ad accenderla (accendila)

È il tuo compleanno, accendila (accendila)

Sei una vera stron*a, vai e accendila (accendila)

[Chris Brown]

Lei può farlo funzionare su di me (Sì)

Ha sentito parlare di me e sa che sono strano (Ooh)

Lei può battermi, passandomi sopra (sopra, yeah)

Ragazza, lo sai che non mi controlli (No, no)

Chiudi la bocca quando sono davanti a te (Sì)

Io non sono a caccia (quando bevo, liscio)

Dì alla tua ragazza che può giocarci (Ooh)

Accendila così rimaniamo accesi

Vogliamo andare avanti coaì (Sì, sì, sì)

(Sì, sì, sì, sì, sì, sì)

So che vedi il fumo nell’aria, sì, sì

(Vedi quel fumo)

Potresti alzarti tesoro

Non dirlo a nessuno

Non intendo provarci con te

Il whisky ti tiene in equilibrio

Mettiti con il cr*o a ponte mentre fai applaudire le chiappe2

Ooh woah, accendila





[Ritornello]

Se sei una vera stron*a, accendila (accendila)

Se sei una vera stron*a, vai ad accenderla (accendila, accendila)

È il tuo compleanno, vai e accendila (accendila, ayy)

Sono ubriaco e sto alzando il dito medio (alzando il dito, alzando il dito)

Ooh, i miei amici la accendono (accendila, accendila)

Se sei un vero neg*o, vai e accendila (accendila)

È il tuo compleanno, accendila (accendila)

Sei una vera stron*a, vai e accendila (accendila)

[Conclusione]

Sì, Mello (sei una vera stron*a, accendila)

T-raw, C-Breezy

Se sei una vera stron*a, vai e accendila

Sei una vera stron*a, accendila

Se sei una vera stron*a, vai ad accenderla

1 Beef significa manzo, carne, ma secondo me, qui Tyga usa un doppio senso: quello ovviamente della carne (visto che nella riga successiva dice “la mettiamo nella griglia”) e quello di problemi, rogne, litigi, visto che generalmente nel rap statunitense questa parola sta ad indicare appunto questo.

2 immagino stia dicendo a una ragazza fare il cosiddetto twerking.

Download

Audio

Informazioni

Artisti: Marshmello, Tyga & Chris Brown

Data di pubblicazione: 25 aprile 2019

Durata: 2:17

Etichetta: Astralwerks, Universal Music Group & Joytime Collective

Autori

JUDGE, Marshmello, Chris Brown & Tyga.