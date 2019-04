Emma Muscat – Avec moi (feat. Biondo): testo, audio e informazioni sul nuovo singolo

Rilasciato a fine aprile, Avec moi è il nuovo singolo della 19enne cantautrice e pianista maltese Emma Muscat con la collaborazione del rapper Simone Baldasseroni, in arte Biondo.

I due giovanissimi artisti, per la prima volta insieme sulle note di questa bella canzone, ad un anno dalla loro partecipazione ad Amici 17.

Trai i banchi del talent show, tra i due è nacque infatti un’amicizia che si trasformò in amore; la loro storia è stata tuttavia abbastanza turbolenta in quanto caratterizzata da rotture e riappacificazioni. Ed è proprio di pochi giorni fa la notizia che sono tornati insieme.

Ed è proprio questo il tema del singolo, che li vede dare vita ad un interessante duetto, che potrebbe fare grandi cose nelle classifiche e non solo, visto che il brano, decisamente radio friendly, è on air dal 26 aprile.

Ho lasciato che fosse il tempo

a curare le nostre ferite

a invertire l’inerzia di questo momento

che sembra non voglia finire

ho provato a frenare l’istinto

a rinchiuderlo nella ragione

ma ogni volta che provo a fermarlo

continua a seguire la sua direzione.

E tutto si riavvolge

sono mille passi avanti a te

che sei mille passi indietro

tutto si confonde

tranne quella voglia che ho di te, di te

forte più di me.





Mentre il mondo si addormenta, he-hey

non ti levo dalla testa

allora spegni tutto vivi ora avec moi

siamo a Parigi alle 9

sullo Champs-Élysées

allora spegni tutto vivi e vola avec moi

siamo a Parigi alle 9

sullo Champs-Élysées

Champs-Élysées

[Biondo]

Mademoiselle, mon cherì

troppo ghiaccio dentro il drink

ti vedo ovunque a Parigi, si come i souvenir

c’è troppo fumo dentro questa suite

luci rosse come al Moulin Rouge

ma io lo so dove ti avevo già vista

oh my god dentro una rivista finta

tu mi fai stare chill in una vasca

black and white come un film anni ’60

e Chary sei qui fra le mie mani

champagne dentro i bicchieri

che importa del domani

hey baby.

[Insieme]

Mentre il mondo si addormenta

non ti levo dalla testa

allora spegni tutto vivi e vola avec moi

siamo a Parigi alle 9

sullo Champs-Élysées

allora spegni tutto vivi e vola avec moi

siamo a Parigi alle 9

sullo Champs-Élysées

Champs-Élysées.

E non voglio più rimpianto se vuoi per ora

possiamo fare un’altra storia

[Biondo]

Chary sei qui fra le mie mani

quando tutto si riavvolge io conto i passi

altri 1000 passi stavolta ma con te

con te, he-hey.





[Insieme]

Allora spegni tutto vivi ora avec moi

siamo a Parigi alle 9

sullo Champs-Élysées

allora spegni tutto vivi ora avec moi

siamo a Parigi alle nove

sullo Champs-Élysées

Champs-Élysées

Allora spegni tutto vivi ora avec moi

siamo a Parigi alle 9

sullo Champs-Élysées

Champs-Élysées





Artista: Emma Muscat

Featuring: Biondo

Data di pubblicazione: 26 aprile 2019

Durata: 2:58

Etichetta: WM Italy

Autori

Biondo, Emma Muscat, Francesco Sponta, Marco Canigiula, Marco Di Martino. Prodotta da JARO.