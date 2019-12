Luna Melis – Ansia 2000 (con Enzo Dong): audio e testo

Rilasciato il 6 dicembre 2019 via RCA Records, Ansia 2000 è un singolo di Luna Melis, con la collaborazione del rapper napoletano e produzione di Big Fish.

Il testo e l’audio di questa canzone a dir poco contagiosa, che vanta la firma di Jake La Furia, Jacopo Ettorre e Mattia Cabras, in arte Braco, oltre a quella del rapper che ha scritto di suo pugno la strofa che ben interpreta.

Come leggo in un comunicato stampa, da rapper rivelazione dell’edizione 2018 del talent show X Factor a conduttrice del daily della trasmissione: davvero niente male per questa giovanissima ragazza sarda classe 2002, che qui interpreta una canzone veramente carina e coinvolgente, che ha tutte le carte in regola per farle togliere altre soddisfazioni.

tuttavia, come affermato dalla cantante, si tratta di un brano che racconta uno dei periodi più bui della sua vita, nella quale la facevano da padrone le incertezze: “Vivevo le mie giornate con ansia, attacchi di panico, dubbi su ogni cosa ma soprattutto mi sono sentita veramente sola per tutto questo tempo e che alla fine mi sono sempre risollevata da ogni brutta situazione sola con la forza di me stessa. Ho scelto di farla con Enzo perché è ai miei occhi simbolo di umiltà e determinazione. Come me sa quante volte la vita ci abbia presi a calci in culo per tanti motivi, ma avendo sempre avuto un grande obbiettivo non ci siamo mai fermati davanti a nulla“.

Ansia 2000 testo — Luna Melis • Enzo Dong

Download su: iTunes

La paura dorme sempre qui di fianco a me

ho il battito del cuore che è il bolero di Ravel

mando segnali di fumo non mi riconosce nessuno

quella torre di Babele, la Casa De Papel.

Mi alzo e salto dal letto

come fossi ancora bambina

come fosse un giorno perfetto

come fosse paroxetina

il lunedì trito emozioni come dentro a un grinder

sogni da baby e problemi da grande

oggi si gioca master e commander

io, me stessa e le altre.

E di notte mi prende

e mi sale e mi scende

stringe la gola come un serpente

però fatto di niente

quando il sole si spegne

il buio che splende

come ci si sente?

Cosa vuole sapere una diciottenne.





Stasera che la testa è più leggera

mi sento una Luna piena

se cado sembrerò una cometa

che brilla, anche la terra.

Mi dicevi cosa vuoi che sia

tu non pensarci passa il tempo e passa il temporale

se vado a un party, in un secondo voglio andare via

si, puoi fidarti, è tutto normale, tutto normale

[Enzo]

Io voglio una vita da favola

c’era una volta una vita di notte, Diletta Leotta

una vita nel letto, di giorno e di notte

una vita che sbaglio ma non me ne importa frà

io sento dire che: “Enzo è terribile, non è credibile

supera il limite, 007 mira infallibile”

più che una scena è una scena del crimine, uoooh

non sono Maluma, sto sulla Luna, eh, eh, eh

Però finché dura, si è fatta l’una, uooooh

tu baciami e giura che non sei Giuda, eh, eh, eh

E di notte mi prende

e mi sale e mi scende

stringe la gola come un serpente

però fatto di niente

quando il sole si spegne

il buio che splende

come ci si sente?

Cosa vuole sapere una diciottenne-eh-eh-eh-eh-eh.

Stasera che la testa è più leggera

mi sento una Luna piena

se cado sembrerò una cometa

che brilla… anche la terra.

Mi dicevi cosa vuoi che sia

tu non pensarci passa il tempo e passa il temporale

se vado a un party, in un secondo voglio andare via

si, puoi fidarti, è tutto normale, tutto normale.





Stasera che la testa è più leggera

mi sento una Luna piena

se cado sembrerò una cometa

che brilla… anche la terra.

Mi dicevi cosa vuoi che sia

tu non pensarci passa il tempo e passa il temporale

se vado a un party, in un secondo voglio andare via

si, puoi fidarti, è tutto normale, tutto normale.

Stasera che la testa è più leggera

mi sento una Luna piena

se cado sembrerò una cometa

che brilla… anche la terra.





Ascolta su: